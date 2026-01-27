Không ngừng vun đắp, phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Quang cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongluon Sinsoulith thăm và làm việc với Đảng bộ, Chính quyền TP. Hà Nội. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội.



Về phía Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào còn có Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Viêng Chăn Anouphap Tounalom; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thongsavanh Phomvihane..., các đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh.



Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao những thành quả to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong suốt 80 năm xây dựng, phát triển đất nước, đặc biệt là những thành tựu nổi bật đạt được sau 40 năm đổi mới, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XIII; nhiệt liệt chúc mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.



Đồng chí Thongloun Sisoulith bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm.



Đối với Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ cảm ơn Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo thành phố dành sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị, chu đáo, thắm tình anh em đối với Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.



Điểm lại những dấu mốc hào hùng trong chặng đường lịch sử của Thủ đô Hà Nội, đồng chí Thongloun Sisoulith đánh giá cao những thành tựu phát triển, xây dựng của Thủ đô Hà Nội thời gian qua, nhấn mạnh đây đều là những hình mẫu, kinh nghiệm quý báu đối với các đô thị của Lào trong thời gian tới. Nhân dịp này, đồng chí Thongloun Sisoulith cũng chia sẻ nhiều kỉ niệm cá nhân quý báu với Thủ đô Hà Nội.