Không ngừng củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith duyệt đội danh dự. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Mặc dù thời gian chuyến thăm chỉ hơn 30 tiếng nhưng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có tới 18 hoạt động da dạng và phong phú tại Thủ đô Viêng Chăn với nhiều kết quả cụ thể, tạo ra động lực mới, có ý nghĩa quan trọng cho quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào trên tất cả các kênh và lĩnh vực hợp tác. Chuyến thăm góp phần triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao của hai Đảng, hai nước, đặc biệt là Thỏa thuận Chiến lược hợp tác Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2030 và Hiệp định về hợp tác song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2021-2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn cấp cao Việt Nam tại Phủ Chủ tịch Lào. Lễ đón diễn ra trọng thể với sự có mặt của đông đảo người dân Thủ đô Vientiane trong những bộ trang phục truyền thống của nhân dân các dân tộc Lào vẫy cờ hai nước và những bông hoa rực rỡ trên tay, nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào.

Trong hội đàm Cấp cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chọn Lào là nước đầu tiên đi thăm trên cương vị mới thể hiện sự coi trọng mà Đảng, Nhà nước Việt Nam và cá nhân đồng chí Võ Văn Thưởng đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã mang đến Lào tình cảm hữu nghị thắm thiết, tình đoàn kết gắn bó của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đúng vào dịp nhân dân cả nước Lào đang hân hoan chuẩn bị đón Năm mới Phật lịch 2566.

Trong không khí hiểu biết, tin cậy đặc biệt và thắm tình hữu nghị, đồng chí anh em của buổi hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã công bố món quà trị giá 1 triệu USD của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em. Sau hội đàm, Lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký và trao đổi 2 văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào; Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực khoa học giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Giáo dục và Thể thao Lào.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: TTXVN phát

Trả lời phỏng vấn của phóng viên tháp tùng Đoàn, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh: “Đây là chuyến thăm có ý nghĩa nhiều mặt và “đặc biệt”. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đi thăm nước CHDCND Lào đầu tiên ngay sau khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước, thể hiện chính sách nhất quán của ta luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào”.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có các cuộc hội kiến với Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Lào; tiếp Chủ tịch trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào-Việt Nam.

Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đồng quan điểm tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, cũng như giữa các bộ, ngành ở trung ương và địa phương; tăng cường tham vấn về các vấn đề chiến lược; đẩy mạnh trao đổi các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp; rà soát và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác. Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh trụ cột hợp tác an ninh-quốc phòng để phối hợp đối phó với các thách thức mới; tiếp tục phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau bảo đảm ổn định chính trị, an ninh, trật tự và an toàn xã hội ở mỗi nước.

Lãnh đạo Cấp cao hai nước tái khẳng định luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; coi đây là tài sản vô giá, yếu tố sống còn với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước.

Trong không khí thắm tình hữu nghị Việt-Lào, trên nền tảng mối quan hệ lịch sử lâu đời giữa nhân dân hai nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dự Lễ buộc chỉ cổ tay, cầu may nhân dịp Năm mới của nhân dân Lào. Đây là nghi thức đặc biệt, thể hiện sự trọng thị, thân tình của Nhà nước và nhân dân Lào anh em trong chuyến thăm chính thức của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Lào.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại lễ đón. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Phát biểu tại chiêu đãi chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào là mối quan hệ “có một không hai trên thế giới”. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: “Hai nước chúng ta có mối quan hệ đặc biệt hết sức trong sáng, thủy chung, “có một không hai” trên thế giới, được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, thấm đẫm máu xương, hy sinh của bao lớp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân hai nước. Trải qua thăng trầm của lịch sử, mối quan hệ “trong sáng như trăng rằm” giữa hai dân tộc không ngừng được củng cố và phát triển, trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc chúng ta”.

Trong lời đáp từ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định sẽ làm hết sức mình để phát huy truyền thống hữu nghị đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhấn mạnh: “Chúng tôi xin khẳng định một lần nữa rằng sẽ nguyện làm hết sức mình cùng các đồng chí Việt Nam để bảo vệ và phát huy truyền thống hữu nghị đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đã gây dựng; được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta tiếp tục nâng niu, bảo vệ, củng cố vun đắp ngày càng đơm hoa kết trái, truyền lại cho nhân dân các thế hệ sau của hai nước tiếp tục kế thừa và cùng nhau bảo vệ mãi mãi trường tồn”.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, chuyến thăm đã đạt được nhiều kết quả cụ thể, toàn diện. Hai bên tiếp tục khẳng định quyết tâm không ngừng củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào nói chung, cũng như quan hệ gắn bó và tin cậy ở mức cao nhất giữa lãnh đạo cấp cao hai nước nói riêng. Lãnh đạo hai nước đã nhất trí cao về các biện pháp để tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao của hai Đảng, hai nước, góp phần tạo động lực mới thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ Việt Nam-Lào trong thời gian tới; nhất là trong các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân… Phát huy hiệu ứng tích cực của “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022”, hai bên nhất trí đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử quan hệ gắn bó đặc biệt Việt Nam-Lào để từ đó thấy rõ trách nhiệm cùng nhau không ngừng vun đắp, gìn giữ mối quan hệ thủy chung, trong sáng có một không hai giữa hai Đảng, hai nước.

Nhân dịp tới Thủ đô Viêng Chăn, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp mặt và nói chuyện với đại diện cộng đồng người Việt và doanh nghiệp Việt Nam đang sinh sống, kinh doanh tại Lào. Chủ tịch nước động viên cộng đồng vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực đóng góp vào công cuộc phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội hậu đại dịch COVID-19 của Lào, cũng như góp phần vun đắp cho tình hữu nghị đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước cũng đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh, Tượng đài Chủ tịch Kaysone Phomvihane và tới thăm hỏi các đồng chí nguyên lãnh đạo Cấp cao của Lào, thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Lào anh em dành cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp, gây ra nhiều khó khăn và thách thức, chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện của Việt Nam đối với công cuộc đổi mới, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế của nước bạn Lào. Chuyến thăm đã góp phần tạo xung lực mới cho hợp tác giữa hai nước trong năm 2023 trên tất cả các lĩnh vực trọng yếu, từ chính trị, ngoại giao đến an ninh, quốc phòng, kinh tế, giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể thao, du lịch trên cơ sở triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao của hai Đảng, hai nước. Thành công từ chuyến thăm góp phần không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào./.