Không gian triển lãm, trải nghiệm về 80 năm truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Hoạt động nhằm tuyên truyền, lan tỏa truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành (12/7/1946 - 12/7/2026); đồng thời tạo không gian để người dân, du khách, đoàn viên, thanh niên và cán bộ, chiến sĩ tìm hiểu sâu hơn về những đóng góp của lực lượng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Theo Ban tổ chức, điểm nhấn của chương trình là triển lãm chuyên đề “80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng” tái hiện chặng đường phát triển của lực lượng An ninh nhân dân từ những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng, qua các cuộc kháng chiến, đến thời kỳ đổi mới và hội nhập. Hàng trăm hình ảnh, tư liệu, hiện vật, mô hình, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ được giới thiệu tới công chúng.

Với 5 phân khu và 11 chủ đề, không gian triển lãm đưa người xem tiếp cận nhiều dấu ấn nổi bật của lực lượng An ninh nhân dân trong suốt 80 năm xây dựng và trưởng thành. Đặc biệt, lần đầu tiên chuyên đề về truyền thống lực lượng An ninh nhân dân được tái hiện bằng các công nghệ tương tác hiện đại như thực tế ảo, trình chiếu 3D Mapping và hologram, góp phần mang đến trải nghiệm trực quan, sinh động cho khách tham quan.

Bên cạnh nội dung về lịch sử, triển lãm còn giới thiệu nhiều ứng dụng công nghệ phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự; phổ biến kiến thức về an ninh mạng, phòng, chống lừa đảo trực tuyến, công nghệ UAV, camera thông minh, quản lý xuất nhập cảnh và kỹ năng nhận diện tội phạm công nghệ cao.

Đưa hai con nhỏ đến tham quan triển lãm trong dịp nghỉ hè, anh Lê Hoàng Ân (40 tuổi, làm nghề bảo vệ ở phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Tôi muốn các con của mình có cơ hội tìm hiểu thêm về lịch sử, truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân thông qua hình ảnh, hiện vật và các hoạt động trải nghiệm sinh động. Triển lãm giúp trẻ em và người lớn hiểu rõ hơn về những khó khăn, hi sinh và đóng góp thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân”.

Trung úy Nguyễn Khánh Toàn, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an Thành phố Cần Thơ cho rằng, triển lãm mang đến nhiều thông tin hữu ích về trang thiết bị, phương tiện và các công nghệ hiện đại của lực lượng Công an nhân dân cũng như các đơn vị phối hợp. Hoạt động còn góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn về những sản phẩm khoa học - công nghệ trong nước; qua đó củng cố niềm tin vào lực lượng thực thi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Hoạt động trưng bày, triển lãm và trải nghiệm mở cửa miễn phí từ 8 - 22 giờ hằng ngày, kéo dài đến hết ngày 14/6 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn./.