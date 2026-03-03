Không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam mở cửa đón khách tham quan

Bản in dập từ Mộc bản triều Nguyễn. Ảnh: Chu Thanh Vân – TTXVN

Không gian giới thiệu bao gồm ba không gian hợp phần, trong đó, trung tâm là Không gian Media hiện đại - nơi tài liệu lưu trữ được chuyển hóa thành nội dung media, dữ liệu số, sản phẩm tương tác đa phương tiện. Bên cạnh đó, Không gian Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu mang đến cho công chúng trong nước và quốc tế một cái nhìn tổng quan, dễ tiếp cận về di sản tư liệu và tài liệu lưu trữ quốc gia, đồng thời, cho phép công chúng tìm hiểu, tra cứu, tương tác và học tập từ tài liệu lưu trữ gốc thông qua các màn hình tương tác, tìm kiếm thông tin. Không gian Lịch sử ngành Lưu trữ Việt Nam được bố trí với mục đích tôn vinh hành trình hình thành và phát triển của nghề lưu trữ, cùng những thế hệ người làm lưu trữ đã lặng thầm gìn giữ, bảo vệ và trao truyền các di sản tư liệu, tài liệu lưu trữ quốc gia qua các thời kỳ.



Khởi động chuỗi hoạt động phục vụ công chúng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức sự kiện “Thưởng lãm châu phê – Lưu dấu mộc bản”, thu hút đông đảo khách trong và ngoài nước tham quan, trải nghiệm. Đây là cơ hội để công chúng tận mắt chiêm ngưỡng những nét châu phê, những lời chúc hanh thông và dấu triện cát tường của các vị Hoàng đế triều Nguyễn được bảo tồn vẹn nguyên trên Châu bản và Mộc bản triều Nguyễn.



Vượt xa trải nghiệm chiêm ngưỡng thông thường, sự kiện cho phép công chúng đắm mình trong không gian di sản tương tác. Nếu như ở phần “Thưởng lãm châu phê”, công chúng được chiêm ngưỡng các phiên bản Châu bản triều Nguyễn với những dòng phê bằng mực son của các bậc Hoàng đế, chứa đựng ước vọng về một năm mới "Quốc thái dân an - Thiên hạ thái bình" thì ở phần trải nghiệm “Lưu dấu mộc bản”, khách tham quan có thể trở thành những "nghệ nhân" thực thụ khi tự tay thực hiện kỹ thuật in dập mộc bản trên giấy dó, in ấn triện lên các tấm thiệp và lưu giữ bản in ý nghĩa làm kỷ niệm.

Bên cạnh đó, khách cũng được thưởng thức những thước phim tư liệu đặc sắc: "Hoàng cung đón Tết" và "Nghệ thuật san khắc Mộc bản" tại không gian Media hiện đại, mang đến cái nhìn sinh động và sâu sắc về đời sống cung đình xưa. Ngoài ra, mỗi vị khách ghé thăm được trao tặng một phong bao lì xì thiết kế đặc biệt - một món quà mang đậm dấu ấn cá nhân, thay cho lời chúc may mắn đầu Xuân.



Chuỗi hoạt động đặc sắc này như một món quà Xuân từ di sản tư liệu gửi tới quý khách tham quan, để những nét mực son lưu dấu và bản khắc xưa mang lại may mắn, đủ đầy cho mỗi người trong năm Bính Ngọ. Để từ đây, di sản không chỉ được gìn giữ vẹn toàn, mà còn tiếp tục thẩm thấu, kết nối và tỏa sáng rực rỡ trong đời sống hôm nay.

Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước Đặng Thanh Tùng tặng bà Elena Bezdetko, Phu nhân Đại sứ Nga tại Việt Nam bản in dập từ Mộc bản về Quốc hiệu Việt Nam. Ảnh: Chu Thanh Vân - TTXVN

Ngay trong buổi sáng đầu tiên mở cửa, Đoàn Đại sứ quán Nga gồm bà Elena Bezdetko, Phu nhân Đại sứ; ông Savin Sergey, Bí thư thứ ba cùng cô và trò Trường phổ thông thuộc Đại sứ quán Nga tại Việt Nam; cô và trò Trường Tiểu học Thủ Lệ (Hà Nội) đã tới tham quan Không gian Di sản, xem các thước phim tư liệu, tìm hiểu về nghệ thuật khắc mộc bản và trải nghiệm kỹ thuật in dập mộc bản trên giấy dó, in ấn triện lên các tấm thiệp Xuân.



Ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cho biết, di sản tư liệu, tài liệu lưu trữ chỉ thực sự có giá trị khi được đưa ra phục vụ cộng đồng. Nghị quyết 80 nhấn mạnh nhiệm vụ bảo tồn, phát huy di sản văn hóa gắn với ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số. Di sản tư liệu – đặc biệt là tài liệu lưu trữ quốc gia – không chỉ là nguồn sử liệu gốc, mà còn là nguồn lực mềm quan trọng, góp phần củng cố bản sắc, bồi dưỡng lòng yêu nước và nâng cao vị thế quốc gia.