Không gian cà phê Việt Nam tại Coffee Expo Seoul 2026

Khách hàng quan tâm đến cafe Việt Nam. Ảnh: Khánh Vân - PV TTXVN tại Hàn Quốc

Ngày 15/4, gian hàng cà phê quốc gia Việt Nam đã chính thức khai mạc trong khuôn khổ Triển lãm Cà phê Seoul năm 2026 (Coffee Expo Seoul 2026) – sự kiện diễn ra tại Trung tâm Hội chợ triển lãm COEX ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc với sự tham dự của đông đảo đại biểu, doanh nghiệp và đối tác trong ngành cà phê trên thế giới.

Khách hàng trải nghiệm cafe pha chế tại chỗ. Ảnh: Khánh Vân - PV TTXVN tại Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, gian hàng do Hiệp hội Cà phê Việt Nam (VICOFA) chủ trì với sự tham gia của gần 10 doanh nghiệp lớn trong ngành cà phê chế biến của Việt Nam, nhằm thúc đẩy kết nối thương mại và mở rộng hợp tác ngành cà phê với Hàn Quốc và thế giới. Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ khẳng định ý nghĩa của Coffee Expo Seoul 2026 trong việc nâng cao hình ảnh cà phê Việt Nam và thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước. Sự kiện được đánh giá là cầu nối quan trọng, tăng cường giao lưu, mở rộng kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác trong ngành cà phê Việt Nam – Hàn Quốc.

Giải thưởng cafe Việt Nam. Ảnh: Khánh Vân - PV TTXVN tại Hàn Quốc

Bên cạnh đó, Đại sứ đồng thời nhấn mạnh vị thế của Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới, sở hữu sản phẩm chất lượng cao, hương vị đặc trưng, cùng tiềm năng lớn trong chế biến sâu và phát triển bền vững. Qua đó, Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác tin cậy của thị trường cà phê toàn cầu, trong đó có Hàn Quốc. Các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng thể hiện năng lực thích ứng linh hoạt với những thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng, tạo ra giá trị gia tăng cho cà phê và định hình các sản phẩm chất lượng tạo dấu ấn thương hiệu quốc gia của cà phê Việt Nam.

Ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch VICOFA, cho biết xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc năm 2025 đạt trên 196 triệu USD - tăng 37,8 % so với năm 2024. Trong 3 tháng đầu năm nay, xuất khẩu đạt gần 45 triệu USD, được đánh giá là ngành hàng có triển vọng, dư địa phát triển. Ngành cà phê đang đẩy mạnh nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt thị trường Hàn Quốc nơi có khẩu vị cà phê tinh tế và tương đồng với văn hóa cà phê của Việt Nam.

Đại sứ Vũ Hồ trao giải thưởng Cafe Việt Nam cho các doanh nghiệp và nghệ nhân chế biến. Ảnh: Khánh Vân - PV TTXVN tại Hàn Quốc

Với vai trò cơ quan xúc tiến thương mại của Việt Nam tại địa bàn, ông Phạm Khắc Tuyên, Tham tán thương mại Việt Nam tại Hàn Quốc khẳng định Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc cam kết đồng hành cùng VICOFA và cộng đồng doanh nghiệp hai nước thông qua các hoạt động hỗ trợ thiết thực như cung cấp thông tin thị trường; kết nối đối tác theo nhu cầu cụ thể; phối hợp tổ chức các phiên làm việc, kết nối giao thương; hỗ trợ truyền thông.

Về phía Hàn Quốc, bà Youn Young Mi, Chủ tịch Hiệp hội nhà nhập khẩu Hàn Quốc (KOIMA) cho biết quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc tiếp tục phát triển và nhấn mạnh cà phê là lĩnh vực nhiều tiềm năng, mở ra cơ hội hợp tác trên toàn chuỗi giá trị, từ cung ứng đến chế biến và phân phối, đồng thời mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

Ngay sau phần phát biểu các đại biểu hai nước đã thực hiện nghi thức cắt băng, chính thức khai trương gian hàng Việt Nam tại triển lãm. Trong thời gian diễn ra hội chợ từ ngày 15–18/4, các doanh nghiệp Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động như trưng bày sản phẩm, thử nếm cà phê, tham gia hội thi, kết nối giao thương với đối tác và tham dự lễ trao giải cà phê Việt Nam tại triển lãm.

Cũng trong khuôn khổ hội chợ, Hiệp hội đánh giá cà phê Hàn Quốc phối hợp với Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, VICOFA đã tổ chức trao giải thưởng cà phê Việt Nam cho các doanh nghiệp và chuyên gia chế biến.

Coffee Expo Seoul 2026 là hội chợ chuyên ngành cà phê được tổ chức thường niên và có quy mô lớn hàng đầu tại Hàn Quốc. Sự kiện quy tụ hơn 400 doanh nghiệp và thu hút khoảng 50.000 lượt khách tham quan. Năm 2025, sự kiện này đã thu hút 763 gian hàng, 263 doanh nghiệp và hơn 51.000 lượt khách tham quan và ký kết hợp tác. Hội chợ năm nay tiếp tục mở rộng về quy mô và tính quốc tế, với sự tham gia của nhiều quốc gia sản xuất và tiêu thụ cà phê lớn. Đây là nền tảng quan trọng để kết nối giao thương và thúc đẩy hợp tác trong toàn chuỗi giá trị ngành cà phê./.