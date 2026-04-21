Không để xảy ra điểm nóng, chủ động ngăn chặn tội phạm khu vực biên giới biển

Bộ đội Biên phòng thành phố khen thưởng các tập thể đạt thành tích cao trong đợt cao điểm phòng, chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong đợt cao điểm vừa qua, đồng thời chỉ đạo các đơn vị không được chủ quan trước những phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm vùng biên giới biển.



Đại tá Phạm Lê Xuân Bình nhấn mạnh, với các thành tích đạt được trong đợt cao điểm vừa qua, Bộ đội Biên phòng thành phố đã khẳng định tinh thần quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm của toàn đơn vị. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả bước đầu trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự vẫn còn nhiều tiềm ẩn phức tạp.



Đại tá Phạm Lê Xuân Bình lưu ý, thời gian tới, các đơn vị trực thuộc cần tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn; chủ động phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, kịp thời phát hiện và đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng trên khu vực biên giới biển của thành phố.



Theo báo cáo tại hội nghị, trong đợt cao điểm, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố đã khởi tố 6 vụ với 7 đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 13,5 gram Methamphetamine. Trong lĩnh vực chống mua bán người, đơn vị đã khởi tố 1 vụ án với 7 đối tượng, giải cứu thành công 3 nạn nhân nhỏ tuổi. Ngoài ra, công tác xử lý hành chính cũng đạt kết quả tích cực với 12 vụ vi phạm trong lĩnh vực thủy sản và buôn bán hàng cấm, xử phạt tổng cộng 141 triệu đồng.



Bên cạnh công tác đấu tranh trực diện, đơn vị đã duy trì nghiêm túc hoạt động tuần tra, kiểm soát với hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia kiểm tra gần 1.900 phương tiện. Công tác tuyên truyền pháp luật cũng được triển khai sâu rộng đến gần 8.000 hộ dân, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của quần chúng nhân dân về việc chung tay cùng lực lượng biên phòng giữ gìn chủ quyền, an ninh trật tự.



Ghi nhận những thành tích đạt được, dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ khen thưởng 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm dịp Tết Nguyên đán vừa qua./.