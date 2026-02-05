Không để ùn tắc hàng hóa trong những ngày cao điểm dịp Tết

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu trong buổi trao quà tết cho người dân xã biên giới Thanh Thủy. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Sáng 5/2, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đã làm việc với các lực lượng liên ngành tại Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, nhằm kiểm tra công tác phục vụ Tết và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh tặng quà động viên lực lượng liên ngành Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Tuyên Quang). Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Theo ông Hoàng A Chinh, Phó Trưởng Ban, Trưởng Văn phòng đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh tại Thanh Thủy, năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 795,73 triệu USD, thu ngân sách 244,63 tỷ đồng, tăng 40,2% so với cùng kỳ; có trên 193.000 lượt người xuất nhập cảnh và hơn 34.000 lượt phương tiện thông quan.

Trong tháng 1/2026, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 49,35 triệu USD, nộp ngân sách 16,36 tỷ đồng; thời gian giải quyết thủ tục cấp C/O mẫu E cho hàng hóa xuất khẩu được rút xuống còn khoảng 2 giờ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Hoạt động tại cửa khẩu nhìn chung duy trì ổn định; an ninh trật tự khu vực cửa khẩu và tuyến biên giới được giữ vững.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Thời gian qua, các lực lượng liên ngành đã chủ động phối hợp với phía Trung Quốc trao đổi thông tin về tình hình thông quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tăng cường tuyên truyền quy định về kiểm dịch, an toàn thực phẩm đối với nông sản xuất khẩu; triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm môi trường thông quan an toàn. Công tác quản lý xuất nhập cảnh, kiểm soát phương tiện, hàng hóa được thực hiện chặt chẽ, không phát sinh vụ việc phức tạp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh: “Khối liên ngành tại Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế đối ngoại của tỉnh. Các đơn vị phải tiếp tục tăng cường phối hợp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho giao thương; đồng thời giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới trong mọi tình huống”.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các lực lượng nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương công vụ; xây dựng phương án xử lý tình huống đột xuất trong dịp Tết, không để bị động bất ngờ. Cùng với phát triển kinh tế cửa khẩu phải đặc biệt coi trọng yếu tố quốc phòng – an ninh, kiểm soát chặt chẽ xuất nhập cảnh, phòng chống tội phạm xuyên biên giới. Đặc biệt, các đơn vị quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trực Tết và tăng cường tuyên truyền để người dân biên giới chấp hành tốt pháp luật.

Trong dịp Tết Nguyên đán, các lực lượng liên ngành tại Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy xác định nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường trực 24/24 giờ, duy trì sẵn sàng chiến đấu ở cấp độ cao; đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, kiên quyết đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại và xuất nhập cảnh trái phép.

Cùng với đó, chủ động phương án điều tiết giao thông, phòng cháy chữa cháy, bảo đảm hoạt động thông quan thông suốt, an toàn; hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết thủ tục nhanh gọn, không để ùn tắc hàng hóa trong những ngày cao điểm trước, trong và sau Tết.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân biên giới; vận động quần chúng tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh đã trao những phần quà Tết ý nghĩa, động viên cán bộ, chiến sĩ các lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu và các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Thanh Thủy. Những phần quà thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với đồng bào nơi biên giới, góp phần để mọi người, mọi nhà đều được đón Xuân ấm áp, đủ đầy…/.