Không để thiếu sách giáo khoa trong năm học mới

Nhân viên Nhà sách Oanh Bình, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn, chuẩn bị sách và đồ dùng học tập cung ứng cho học sinh trước năm học mới. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN Sở phối hợp với các đơn vị xuất bản, phát hành xây dựng kế hoạch cung ứng, việc mua sắm và bàn giao sách giáo khoa cho cơ sở giáo dục, không để chậm hoặc xảy ra thiếu sách giáo khoa trong năm học mới.

Qua số liệu tổng hợp từ các địa phương, tổng số học sinh toàn tỉnh năm học này là 162.785 em. Nhu cầu sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm học 2026-2027 cấp Tiểu học là 70.871 bộ; cấp Trung học cơ sở là 57.224 bộ; cấp Trung học phổ thông là 34.690 bộ. Căn cứ vào giá bộ sách giáo khoa của từng cấp học theo quy định hiện hành, Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến nhu cầu kinh phí cho sách giáo khoa năm học 2026-2027 gần 45 tỷ đồng (chưa bao gồm kính phí mua sách bài tập). Sở đã phối hợp với các đơn vị xuất bản, phát hành xây dựng kế hoạch cung ứng, việc mua sắm và bàn giao sách giáo khoa cho các cơ sở giáo dục, hoàn thành trước ngày 15/8.



Các cơ sở giáo dục thông tin đến học sinh, cha mẹ học sinh liên hệ, lựa chọn các đơn vị tham gia cung ứng, phát hành sách giáo khoa được các nhà xuất bản ủy quyền để mua đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu của giáo viên, phụ huynh và học sinh, tránh mua phải sách in lậu, sách giả, đảm bảo quyền lợi của học sinh. Đồng thời, các đơn vị chủ động rà soát, lập danh sách, đảm bảo điều kiện tiếp cận sách giáo khoa đối với học sinh vùng khó khăn, học sinh thuộc diện chính sách; tích cực huy động các nguồn lực hỗ trợ, tặng sách giáo khoa cho những học sinh này.



Các nhà trường quán triệt, tuyên truyền đến từng cán bộ quản lý giáo viên và học sinh về việc giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa; không viết, vẽ vào sách để sử dụng lại lâu bền; vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa vào thư viện để học sinh các lớp sau tiếp tục được mượn và sử dụng; bố trí nguồn kinh phí hợp lý mua sách giáo khoa cho thư viện, tổ chức cho học sinh mượn sách.



Để triển khai hiệu quả chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất UBND tỉnh, nếu ngân sách tỉnh đảm bảo, cho phép triển khai đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh ngay từ năm học 2026-2027 để đảm bảo tính đồng bộ của chính sách và quyền lợi cho học sinh. Hoặc có thể tính toán phương án, ưu tiên theo địa bàn và phân kỳ theo lộ trình: Năm học 2026-2027 sẽ ưu tiên bố trí kinh phí và tổ chức cấp phát sách giáo khoa cho học sinh thuộc đối tượng thụ hưởng tại 11 xã biên giới trên địa bàn tỉnh (dự kiến nhu cầu kinh phí gần 4,4 tỷ đồng).

Để triển khai hiệu quả chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất UBND tỉnh xem xét triển khai đồng bộ trên toàn tỉnh ngay từ năm học 2026-2027 nếu cân đối được nguồn ngân sách, nhằm bảo đảm tính thống nhất của chính sách và quyền lợi của học sinh. Trường hợp nguồn lực còn hạn chế, Sở đề xuất thực hiện theo lộ trình, ưu tiên cấp phát sách giáo khoa cho học sinh thuộc đối tượng thụ hưởng tại 11 xã biên giới trong năm học 2026-2027, với nhu cầu kinh phí dự kiến gần 4,4 tỷ đồng.

Năm học 2027-2028, tỉnh sẽ mở rộng cấp phát sách giáo khoa cho học sinh tại các xã đặc biệt khó khăn và các xã thuộc khu vực an toàn khu, với nhu cầu kinh phí dự kiến hơn 9 tỷ đồng. Năm học 2028-2029, chính sách tiếp tục được triển khai tại 13 xã khu vực II và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, kinh phí dự kiến gần 23 tỷ đồng. Đến năm học 2029-2030, việc cấp phát sẽ được mở rộng đến 13 xã khu vực I và các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở còn lại, với nhu cầu kinh phí hơn 8,5 tỷ đồng.



Ông Nguyễn Tiến Thịnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Lạng Sơn thông tin, là đơn vị được giới thiệu tham gia phát hành sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm học 2026 - 2027, Công ty đã chủ động phối hợp với các địa phương, cơ sở giáo dục rà soát nhu cầu, chuẩn bị nguồn sách cho năm học mới.

Sách được tập kết, phân loại theo từng khối lớp và từng đầu mối trường tại hệ thống kho của công ty, bảo quản khô ráo, sắp xếp khoa học để xuất hàng nhanh. Công ty bố trí nhân công soạn, đóng gói và giao nhận, phương tiện vận chuyển sẵn sàng đưa sách xuống các trường, kể cả địa bàn vùng sâu, vùng xa. Đến thời điểm này, đơn vị đã cung ứng được gần 85% sách giáo khoa cho các trường đã đăng ký đặt sách. Các đầu sách phát hành đều có tem chống giả và mã QR theo quy định.



Cô Phạm Huyền Thương, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, phường Kỳ Lừa khẳng định, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bố trí giáo viên hướng dẫn phụ huynh để làm thủ tục nhanh chóng, thuận lợi, đồng thời hướng dẫn mua sách giáo khoa theo nguồn phát hành chính thống, đảm bảo chất lượng./.