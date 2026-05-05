Khởi tranh mùa thứ 7, Giải bóng đá 7 người Vô địch quốc gia

Truyền hình MyTV là đơn vị sở hữu bản quyền, sản xuất và phát sóng độc quyền toàn bộ các trận đấu của VPL-S7 trên hệ sinh thái đa nền tảng. Ảnh: Nam Sương - TTXVN

Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam , Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Hồng Minh cho biết: Qua 13 năm xây dựng và phát triển, từ sân chơi Hanoi Primier League (HPL) với các đại diện ở Hà Nội và khu vực phía Bắc, Giải bóng đá 7 người Vô địch quốc gia với quy mô toàn quốc từ 7 năm qua đã khẳng định vị thế, uy tín và ảnh hưởng để những ngày cuối tuần thực sự trở thành ngày hội bóng đá, là lá cờ đầu, hình mẫu để nhiều địa phương gây dựng, thúc đẩy phong trào.

Theo Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Việt Phạm Ngọc Tuấn: Giải bóng đá 7 người Vô địch quốc gia ngày càng khẳng định được vị thế là giải đấu hàng đầu và uy tín, có nhiều đóng góp vào việc thúc đẩy, quảng bá cũng như góp phần xây dựng thêm chân đế vững chắc cho bóng đá nước nhà. Không chỉ thu hút sự quan tâm, ủng hộ của những người yêu thích và thường xuyên chơi bóng đá, VPL tự hào xây dựng được một cộng đồng rộng lớn với những giá trị tốt đẹp, tạo ra tầm ảnh hưởng xã hội, cũng như những tác động tích cực, đúng theo tinh thần xã hội hóa bóng đá.

Ở thời điểm hiện tại, loại hình bóng đá 7 người ở Việt Nam đã định hình một thị trường chuyển nhượng và cầu thủ chơi có thể ký các bản hợp đồng luyện tập, thi đấu để nhận lương, phí chuyển nhượng. Và từ năm 2023, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ban hành chính thức Luật thi đấu bóng đá 7 người để ghi nhận, chung tay vì sự phát triển.

Từ mùa giải năm 2019, với sự đồng hành và phối hợp của các đối tác, tài trợ, VPL được nâng tầm về mặt hình ảnh, quy mô, uy tín và sức ảnh hưởng. Giải đấu được tổ chức với quy mô toàn quốc, với vòng loại các khu vực. Vòng chung kết của giải thực sự đã trở thành những ngày hội với sức lan tỏa và là món ăn tinh thần thật sự đối với giới mộ điệu.

Bước sang mùa giải thứ 7, Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia 2026 (VPL-S7) khởi tranh tại 3 khu vực gồm: Khu vực miền Bắc (HPL-S13) với 12 đội bóng, khai mạc ngày 9/5, bế mạc ngày 11/7 tại sân vận động Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao phường Hoàng Liệt, Hà Nội; Khu vực miền Nam (SPL-S8) với 12 đội bóng, khai mạc ngày 10/5, bế mạc ngày 12/7, tại sân vận động Phước Long (Thành phố Hồ Chí Minh); Khu vực miền Trung & Tây Nguyên (ĐPL-S5) với 8 đội bóng, khai mạc ngày 24/5, bế mạc ngày 5/7 tại sân vận động Đầm Sen, Đà Nẵng. Vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào cuối tháng 7 tại Hà Nội, với sự góp mặt của 8 đội bóng mạnh nhất đại diện cho các vùng miền tham gia tranh tài.

Tại chương trình, Công ty Cổ phần Bóng đá Việt (VietFootball) và Truyền hình MyTV đã ký kết thỏa thuận hợp tác, theo đó, Truyền hình MyTV là đơn vị sở hữu bản quyền, sản xuất và phát sóng độc quyền toàn bộ các trận đấu của VPL-S7 trên hệ sinh thái đa nền tảng. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển nội dung thể thao bản quyền của MyTV, đồng thời góp phần nâng tầm hình ảnh bóng đá 7 người Việt Nam./.