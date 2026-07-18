Khởi tranh Giải Vô địch Pickleball các nhóm tuổi trẻ quốc gia 2026

Các vận động viên tranh tài sau lễ khai mạc. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Giải đấu thuộc hệ thống thi đấu thể thao quốc gia, nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện và phát triển lực lượng vận động viên pickleball trẻ tại các địa phương, ngành trên cả nước; đồng thời tuyển chọn những vận động viên xuất sắc vào đội tuyển pickleball trẻ quốc gia tham dự Giải vô địch Pickleball trẻ châu Á và các giải trẻ quốc tế trong thời gian tới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức giải Tào Viết Hải cho biết, giải là dịp để các địa phương đánh giá chất lượng công tác đào tạo vận động viên trẻ, tạo cơ hội thi đấu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của môn pickleball tại Việt Nam.

Các vận động viên tranh tài sau lễ khai mạc. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Giải diễn ra đến hết ngày 20/7, thu hút 250 vận động viên nam, nữ đến từ 18 đơn vị thuộc các tỉnh, thành phố trên cả nước như: Thanh Hóa, Lào Cai, Phú Thọ, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh...

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham dự giải. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Các vận động viên tranh tài ở năm nhóm tuổi gồm: Dưới 10 tuổi (sinh từ năm 2016 trở lại đây), dưới 12 tuổi (sinh từ năm 2014 trở lại đây), dưới 14 tuổi (sinh từ năm 2012 trở lại đây), dưới 16 tuổi (sinh từ năm 2010 trở lại đây) và dưới 18 tuổi (sinh từ năm 2008 trở lại đây). Mỗi nhóm tuổi thi đấu các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ theo thể thức vòng tròn tính điểm./.