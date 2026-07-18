Báo Ảnh Việt Nam

Tin tức

Khởi tranh Giải Vô địch Pickleball các nhóm tuổi trẻ quốc gia 2026

Ngày 18/7, tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng khai mạc Giải Vô địch Pickleball các nhóm tuổi trẻ quốc gia năm 2026 khu vực miền Trung.
Các vận động viên tranh tài sau lễ khai mạc. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Giải đấu thuộc hệ thống thi đấu thể thao quốc gia, nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện và phát triển lực lượng vận động viên pickleball trẻ tại các địa phương, ngành trên cả nước; đồng thời tuyển chọn những vận động viên xuất sắc vào đội tuyển pickleball trẻ quốc gia tham dự Giải vô địch Pickleball trẻ châu Á và các giải trẻ quốc tế trong thời gian tới.
 
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức giải Tào Viết Hải cho biết, giải là dịp để các địa phương đánh giá chất lượng công tác đào tạo vận động viên trẻ, tạo cơ hội thi đấu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của môn pickleball tại Việt Nam.
Các vận động viên tranh tài sau lễ khai mạc. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Giải diễn ra đến hết ngày 20/7, thu hút 250 vận động viên nam, nữ đến từ 18 đơn vị thuộc các tỉnh, thành phố trên cả nước như: Thanh Hóa, Lào Cai, Phú Thọ, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh...
Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham dự giải. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Các vận động viên tranh tài ở năm nhóm tuổi gồm: Dưới 10 tuổi (sinh từ năm 2016 trở lại đây), dưới 12 tuổi (sinh từ năm 2014 trở lại đây), dưới 14 tuổi (sinh từ năm 2012 trở lại đây), dưới 16 tuổi (sinh từ năm 2010 trở lại đây) và dưới 18 tuổi (sinh từ năm 2008 trở lại đây). Mỗi nhóm tuổi thi đấu các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ theo thể thức vòng tròn tính điểm./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Xem thêm

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Lào hướng tới cột mốc chiến lược 10 tỷ USD

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Lào hướng tới cột mốc chiến lược 10 tỷ USD

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2026 (VIETLAO EXPO 2026) diễn ra tại Trung tâm Thương mại Lào-ITECC ở thủ đô Viêng Chăn, chiều 17/7, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương Việt Nam đã phối hợp với Vụ Ngoại thương, Bộ Công Thương Lào tổ chức Hội thảo Giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Lào 2026, với chủ đề “Kết nối doanh nghiệp - Mở rộng thị trường - Hướng tới mục tiêu thương mại Việt Nam - Lào 10 tỷ USD”.
Xem thêm

Top