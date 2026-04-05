Khởi tranh chặng 3 Giải đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2026

Các tay đua bám sát nhau khi ôm cua trên cung đường quanh khu vực hồ trung tâm Thủ đô, tạo nên không khí tranh tài quyết liệt và hấp dẫn. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Trước đó, chặng đua thứ 2 từ Đền Hùng – Phú Thọ về xã Đông Anh, Hà Nội với cự ly 100km đã diễn ra sôi động với nhiều màn tranh chấp hấp dẫn.

Phát biểu chào mừng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết: Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh là sự kiện thể thao có uy tín, giàu truyền thống và luôn nhận được sự quan tâm, yêu mến của đông đảo người hâm mộ cả nước. Qua năm tháng, giải đấu không chỉ khẳng định giá trị chuyên môn, tinh thần thể thao, trung thực, cao thượng và bền bỉ, mà còn trở thành hành trình ý nghĩa, gắn kết những cung đường của đất nước, lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên.



"Việc chặng đua về với Hà Nội, nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử quý báu của dân tộc và được tổ chức tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm mang lại nhiều cảm xúc rất đẹp. Trong không gian ấy, hình ảnh những vòng quay mạnh mẽ, bền bỉ của các tay đua hôm nay càng làm nổi bật lên nhịp sống trẻ trung, năng động của Thủ đô, đồng thời gợi mở vẻ đẹp sâu lắng của thành phố giàu truyền thống, giàu bản sắc", ông Phạm Xuân Tài nói thêm.

Các tay đua tăng tốc mạnh ở những vòng cuối trước sự cổ vũ của đông đảo người dân hai bên đường. Ảnh: Phạm Tuấn Anh - TTXVN

Tiếp nối hành trình, chặng 3 sẽ diễn ra với nội dung thi đấu vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm. Các tay đua sẽ xuất phát tại khu vực phía trước tượng đài Quyết tử, sau đó di chuyển theo đường Đinh Tiên Hoàng, rẽ trái vào Lê Thái Tổ, tiếp tục rẽ trái vào Hàng Khay, trước khi trở lại Đinh Tiên Hoàng và hoàn thành một vòng đua. Đích đến được đặt tại khu vực trước tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Chặng đua có 2 điểm thưởng dọc đường ở vòng 8 và vòng 16 hứa hẹn tạo nên những màn cạnh tranh tốc độ đầy hấp dẫn.

Tại lễ trao giải cho các tay đua đạt thành tích ở chặng 2, tay đua Lâm Gia Hào của Đồng Tháp 2 đã xuất sắc giành Áo trắng; tay đua Trần Tuấn Kiệt của Công An Thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc giành Áo Xanh; Áo Cam sau chặng 2 cũng đã đổi chủ, thuộc về tay đua Nguyễn Văn Bình của Thành phố Hồ Chí Minh Vinama; Áo vàng của cuộc đua vẫn thuộc về tay đua Sergei Kulikov của Tập đoàn Lộc Trời An Giang.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao các giải thưởng cá nhân và đồng đội chặng 2; trao 200 triệu đồng tài trợ cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam; trao 50 triệu đồng tài trợ học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Bắc Sơn C, xã Trung Giã, Hà Nội.

Giải đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề "Non sông liền một dải" lần thứ 38 năm 2026 chính thức khởi tranh, với tổng lộ trình 2.745km, qua 25 chặng đua đầy thử thách, đi qua nhiều tỉnh, thành phố như: Phú Thọ, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh trước khi cán đích tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chặng 25 có cự ly 133km, sẽ xuất phát từ phường Tân Ninh (Tây Ninh) và về đích trước Hội trường Thống Nhất (phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh) vào ngày 30/4.

Giải năm nay quy tụ 16 đội đua mạnh trong nước, tiêu biểu như: Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp, Vinama Thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 7, 620 Châu Thới Vĩnh Long, Võ Đắc Đồng Nai, cùng sự trở lại của đội Công an Thành phố Hồ Chí Minh./.