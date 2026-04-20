Khơi thông nguồn lực văn hóa trong kỷ nguyên số

Ông Trần Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì toạ đàm. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Phát biểu tại tọa đàm, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam là cột mốc lịch sử, khẳng định văn hóa phải là nền tảng vững chắc và hệ điều tiết cho sự phát triển bền vững. Thành phố xác định văn hóa là linh hồn, là "hệ điều hành" dẫn dắt quá trình chuyển đổi số. Kỷ nguyên số mang đến những công cụ hiện đại để chúng ta kể câu chuyện văn hóa Việt Nam sinh động hơn, gần gũi hơn với thế giới.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết mong muốn, thông qua tọa đàm, các nhà báo - lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng sẽ đề xuất giải pháp khai thác hiệu quả tài nguyên văn hóa số, góp phần đưa Thành phố thực sự trở thành một Đô thị văn hóa sáng tạo có sức cạnh tranh quốc tế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Chia sẻ tại tọa đàm, bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thành phố xác định mục tiêu định vị thương hiệu trở thành một đô thị văn hóa sáng tạo trong kỷ nguyên mới, nơi các giá trị di sản được chuyển hóa thành động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra những "điểm nghẽn" cần tháo gỡ. Đó là công tác đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa chưa tương xứng với tầm vóc đô thị; sự phát triển kinh tế đôi khi chưa gắn kết chặt chẽ với bảo tồn môi trường văn hóa; và đặc biệt là thách thức từ sự xâm lăng văn hóa trên không gian mạng.

"Chúng ta cần xây dựng một hệ sinh thái văn hóa số lành mạnh, nơi báo chí chủ lực giữ vai trò nòng cốt, kết hợp với các nền tảng công nghệ để hình thành 'thế trận lòng dân' vững chắc trên biên giới văn hóa số", bà Đinh Thị Thanh Thủy khẳng định.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP. Hồ Chí Minh chia sẻ về định hướng phát triển công nghiệp văn hoá của Thành phố trong kỷ nguyên số. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Dưới góc độ quản lý nhà nước, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc thúc đẩy công nghiệp văn hóa là bước đi chiến lược để hiện thực hóa sức mạnh mềm. Theo bà, lần đầu tiên công nghiệp văn hóa được xác lập là một trụ cột tăng trưởng trong chiến lược quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy nhấn mạnh, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh mềm, vấn đề cốt lõi là khả năng chuyển hóa các giá trị di sản thành các sản phẩm văn hóa có sức cạnh tranh quốc tế. Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố đang tập trung quy hoạch các khu phức hợp công nghiệp văn hóa - công nghệ cao, đồng thời đề xuất các cơ chế đột phá về thuế và quỹ đất để thu hút nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực sáng tạo. Mục tiêu là hình thành một thế hệ "nhà sáng tạo - doanh nhân" vừa am hiểu sâu sắc bản sắc dân tộc, vừa làm chủ được các công nghệ tiên tiến như AI, VR/AR để kể câu chuyện Việt Nam ra thế giới.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại toạ đàm. Ảnh: Hữu Duyên - TTXVN

Khẳng định báo chí cách mạng luôn đóng vai trò tiên phong lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng, sứ mệnh của người làm báo không chỉ là phản ánh sự kiện mà còn phải tham gia kiến tạo hệ giá trị và định hướng thị hiếu thẩm mỹ cho công chúng.

"Hội Nhà báo Việt Nam khuyến khích các cơ quan báo chí cần thoát khỏi lối làm văn hóa theo "mùa vụ sự kiện", chuyển sang chiến lược nội dung dài hạn. Văn hóa phải thấm sâu vào báo chí, là gốc rễ của hoạt động báo chí. Mỗi tác phẩm không chỉ là tin bài chính trị - xã hội đơn thuần, mà phải chứa đựng tầng sâu văn hóa yêu nước, văn hóa công dân và tinh thần nhân văn", Nhà báo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh.

Tại tọa đàm, các đại biểu thống nhất rằng, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh mềm, cần sự chung tay của toàn xã hội, từ định hướng dẫn dắt của Đảng, sự quản trị hiệu quả của Nhà nước đến sự sáng tạo của doanh nghiệp và cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh, với vai trò là "vườn ươm" cho những ý tưởng văn hóa số táo bạo, cam kết dành tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm cho văn hóa, tập trung vào các dự án truyền thông trọng điểm mang tầm quốc gia và quốc tế.

Các đại biểu cũng tin tưởng rằng với sự đồng hành của báo chí, những giá trị văn hóa Việt Nam "tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" sẽ không ngừng được bồi đắp, trở thành động lực mạnh mẽ đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển và hội nhập toàn cầu./.