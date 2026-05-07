Khôi phục rừng phòng hộ, chống xói lở bờ biển Gò Công

Trước tình trạng xói lở bờ biển xảy ra nghiêm trọng, tỉnh Đồng Tháp đã đầu tư các công trình chống xói lở bằng công nghệ đê giảm sóng kết cấu rỗng, góp phần ngăn chặn tình trạng xói lở, khôi phục rừng phòng hộ, bảo vệ tuyến đê biển, đảm bảo an toàn cho sản xuất, ổn định cuộc sống người dân.

Rừng phòng hộ tái tạo mới góp phần bảo vệ đê biển và tạo hệ sinh thái nước mặn phong phú. Ảnh: Hữu Chí - TTXVN

Điển hình, công trình đê giảm sóng kết cấu rỗng bảo vệ bờ biển của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam được ứng dụng thí điểm vào xử lý xói lở tại ấp cồn Cống, xã Tân Phú Đông; hay mô hình đê giảm sóng ở khu vực đê biển thuộc xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp đã đạt hiệu quả khi không còn xảy ra xói lở. Bên trong đê, lượng bùn, cát được tích tụ, rừng tự nhiên cũng đã mọc trở lại, góp phần chống xâm thực của nước biển, gây xói lở như trước đây.

Bên cạnh triển khai các giải pháp công trình xây dựng đê giảm sóng, tỉnh Đồng Tháp còn thực hiện nhiều giải pháp nhằm chủ động ứng phó với các ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, phòng, chống sạt lở bờ biển, nhất là trong mùa mưa bão hàng năm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của của nhân dân cũng như cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng ven biển Gò Công.

Trong số đó, địa phương quan tâm tổ chức quản lý tốt rừng phòng hộ hiện có gắn với quan trắc, theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở trên toàn tuyến đê biển nhằm kịp thời đưa ra các giải pháp khắc phục hữu hiệu. Mặt khác, tổ chức trồng thêm rừng phòng hộ ở những nơi có điều kiện, từng bước khôi phục diện tích rừng phòng hộ ở những địa bàn xung yếu.

Nhằm góp phần phục hồi rừng ngập mặn ven biển Gò Công, nhiều dự án trồng rừng được thực hiện tại đây như: Dự án Trồng rừng đước thích ứng biến đổi khí hậu Blue & Green tại ấp Tân Phú, xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp với diện tích trồng 4,16 ha, mật độ 7.000 cây đước/ha, với kế hoạch "1 năm trồng rừng, 3 năm chăm sóc", nguồn kinh phí do JCI Việt Nam tài trợ; dự án trồng 10.000 cây phi lao ven biển Gò Công của Tỉnh đoàn Đồng Tháp thực hiện…

Qua khảo sát, các loại cây đã và đang phát triển tốt, góp phần phòng, chống xói lở bờ biển, bảo vệ đê biển Gò Công trước sự tấn công trực diện của sóng biển. Ông Nguyễn Tuấn Duy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp trao đổi: Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự xã phối hợp Đồn Bộ đội Biên phòng Tân Thành, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân đối với các hoạt động khôi phục, bảo vệ rừng phòng hộ trên địa bàn nhằm góp phần phát triển tài nguyên rừng phòng hộ, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân.

Để đảm bảo kế hoạch trồng rừng, bảo vệ tài nguyên rừng phòng hộ ven biển, tỉnh Đồng Tháp tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của công tác trồng rừng, giữ rừng và bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của các cấp chính quyền, đặc biệt đối với các xã ven biển đồng thời với thực hiện tốt việc giao khoán quản lý bảo vệ rừng và trồng rừng thay thế đối với diện tích rừng đã chuyển đổi sang mục đích khác.



Ngoài ra, tỉnh Đồng Tháp còn quan tâm tăng cường vận động, thu hút nguồn vốn đầu tư trồng rừng, nhất là sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, nguồn vốn khác để đầu tư chống xói lở, gây bồi và trồng rừng phòng hộ ven biển Gò Công. Qua đó, khôi phục và phát triển bền vững hệ thống rừng ngập mặn trên địa bàn, nhằm bảo vệ an toàn đê biển, ổn định vùng sản xuất trong đê, góp phần bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu./.