Khôi phục cấp điện trở lại cho hàng nghìn khách hàng bị ảnh hưởng do mưa lũ tại Sơn La

Công ty Điện lực Sơn La nỗ lực khắc phục sự cố, cấp điện trở lại ngay trong ngày cho khách hàng. Ảnh: TTXVN phát

Ngay khi sự cố xảy ra, Công ty Điện lực Sơn La đã kích hoạt phương án ứng phó thiên tai, huy động lực lượng, vật tư và phương tiện bám sát hiện trường, khẩn trương triển khai các giải pháp xử lý theo phương châm "4 tại chỗ", "4 sẵn sàng", bảo đảm an toàn cho người và thiết bị, thu hẹp tối đa phạm vi ảnh hưởng.Theo thông tin từ Công ty Điện lực Sơn La, trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp, các tổ công tác đã khoanh vùng, cô lập điểm sự cố, chuyển đổi phương thức vận hành và cấp điện trở lại an toàn. Đến nay, Công ty Điện lực Sơn La đã khôi phục cấp điện trở lại toàn bộ cho 48 trạm biến áp với 4.199 khách hàng bị ảnh hưởng do mưa lũ.Cùng thời điểm, tại Trạm biến áp 110kV Mường La, mưa lớn khiến nước từ taluy dương tràn vào khu vực trạm, gây ngập cục bộ hệ thống mương cáp. Ngay khi phát hiện, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Sơn La (Công ty Điện lực Sơn La) đã khẩn trương triển khai máy bơm thoát nước; đồng thời, phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh huy động máy bơm công suất lớn để xử lý ngập úng, ngăn ngừa nguy cơ sự cố, bảo đảm vận hành an toàn thiết bị.Công ty Điện lực Sơn La hiện tiếp tục duy trì chế độ ứng trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tăng cường kiểm tra các khu vực xung yếu, sẵn sàng huy động lực lượng, vật tư và phương tiện để xử lý kịp thời các sự cố phát sinh, bảo đảm hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định trong mùa mưa bão./.