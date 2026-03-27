Khơi nguồn nội lực - Kiến tạo tăng trưởng mới

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Sự kiện thu hút sự tham gia của 500 đại biểu là lãnh đạo tỉnh Cà Mau, các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; đại diện doanh nghiệp, hợp tác xã, cộng đồng startup; cùng đông đảo học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Ông Quách Văn Ấn, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau chia sẻ: Cà Mau có nhiều tiềm năng từ kinh tế biển, nông nghiệp, thủy sản đến du lịch sinh thái nhưng để những tiềm năng đó trở thành giá trị thực sự, cần một hệ sinh thái khởi nghiệp đủ mạnh để nuôi dưỡng và phát triển các ý tưởng. Lãnh đạo tỉnh mong muốn nhận được ý kiến thẳng thắn từ cộng đồng doanh nghiệp, góc nhìn mới từ các chuyên gia cũng như những khát vọng, trăn trở thực sự của các bạn trẻ đang và sẽ khởi nghiệp tại địa phương.





Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận thành viên mạng lưới cố vấn chuyên nghiệp. Ảnh: Chanh Đa-TTXVN

Diễn đàn đã tạo không gian đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp trẻ và thanh niên khởi nghiệp. Qua đó, cộng đồng doanh nghiệp trẻ và thanh niên khởi nghiệp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, nhận diện những khó khăn, thách thức, kiến nghị các giải pháp phù hợp để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh Cà Mau.



Đại biểu tham dự diễn đàn đã nghe các tham luận về: Startup, động lực tăng trưởng của một địa phương; Hành trình từ Cà Mau ra thị trường: “Tôi khởi nghiệp từ mảnh đất này và tôi ở lại”; Đánh thức con tàu khởi nghiệp cực Nam - những nút thắt cần tháo gỡ; Đổi mới từ Cà Mau; Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thực chất; Khai thác tiềm năng phụ phẩm tôm Việt Nam bằng công nghệ sinh học và ứng dụng đa ngành nghề…



Tiến sĩ Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Trưởng Khoa kinh tế - Xã hội và Môi trường, Học viện Chính trị khu vực IV dẫn chứng từ các giải Nobel Kinh tế, bài học rút ra là một quốc gia hay địa phương muốn tăng trưởng bền vững và chất lượng thì không thể chỉ dựa vào quy mô mà phải dựa trên đổi mới sáng tạo, trong đó, khởi nghiệp (startup) chính là chìa khóa then chốt. Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Nghĩa, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo mang lại nhiều lợi ích cốt lõi mà tỉnh đang rất cần, đặc biệt là sau khi tỉnh Cà Mau mới được hình thành sau sáp nhập.



Điểm nhấn của Diễn đàn Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Cà Mau năm 2026 thể hiện ở phiên tọa đàm được tổ chức theo hình thức đối thoại mở, với sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo tỉnh, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp trẻ, qua đó tạo điều kiện để các ý kiến được trao đổi thẳng thắn, thực chất và hiệu quả. Đây là dịp để các chuyên gia, nhà khoa học chia sẻ kinh nghiệm, tri thức và tầm nhìn về vai trò của khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học - công nghệ trong phát triển kinh tế bền vững; góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong xã hội, đặc biệt là trong thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân bày tỏ ấn tượng với những chia sẻ rất thực tế, những câu hỏi rất “trúng” và đặc biệt là tinh thần dám nói, dám đề xuất của cộng đồng khởi nghiệp, doanh nghiệp và các bạn trẻ. Điều này cho thấy tín hiệu rất tích cực: Cà Mau không thiếu khát vọng khởi nghiệp, mà đang cần một môi trường đủ tốt để khát vọng đó phát triển.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Minh Luân cam kết sẽ tiếp tục hoàn thiện môi trường, cơ chế chính sách theo hướng cởi mở, minh bạch và thực chất, giảm tối đa các rào cản về thủ tục, tạo điều kiện để các ý tưởng mới được thử nghiệm nhanh, chấp nhận rủi ro có kiểm soát và khuyến khích đổi mới. Cà Mau cũng cam kết đầu tư và vận hành hiệu quả hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp, trong đó Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo sẽ là hạt nhân, kết nối chặt chẽ với Mạng lưới Mentor, chuyên gia, nhà đầu tư để hỗ trợ startup từ ý tưởng đến ươm tạo, tăng tốc và thương mại hóa. Tỉnh tạo điều kiện tiếp cận nguồn lực cho startup, bao gồm kết nối vốn, thị trường, công nghệ và nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ đưa sản phẩm khởi nghiệp ra thị trường trong nước và từng bước vươn ra quốc tế.



Tại diễn đàn, tỉnh Cà Mau ra mắt Mạng lưới Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo; Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo với Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức ký thỏa thuận hợp tác ./.