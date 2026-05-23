Khơi nguồn giá trị – nâng tầm hạt điều Việt

Văn nghệ chào mừng Lễ hội Quả điều vàng thành phố Đồng Nai năm 2026. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN.

Lễ hội là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và thương hiệu điều Đồng Nai đến bạn bè trong nước, quốc tế; thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển du lịch nông nghiệp; tôn vinh những nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học, người lao động đã sáng tạo đồng hành cùng ngành điều; đồng thời tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp trong toàn chuỗi giá trị ngành điều.

Diễn ra từ ngày 22 – 24/5, Lễ hội có nhiều hoạt động như: Tham quan học tập các mô hình sản xuất và chế biến điều; Hội thi ẩm thực chế biến từ điều; Hội thi gian hàng đẹp; Hội thảo xây dựng phát triển bền vững ngành hàng điều thành phố Đồng Nai giai đoạn 2026 – 2030; Hội nghị kết nối giao thương doanh nghiệp; Giao lưu văn hóa văn nghệ dân gian; Tôn vinh các gương điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi ngành điều…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh phát biểu Khai mạc Lễ hội Quả điều vàng thành phố Đồng Nai năm 2026. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh cho biết, bên cạnh vai trò là trung tâm phát triển công nghiệp, đô thị và hạ tầng, Đồng Nai còn sở hữu vùng nguyên liệu nông nghiệp rộng lớn, trong đó cây điều là một trong những thế mạnh nổi bật. Với diện tích gần 176.000 ha, Đồng Nai được xem là thủ phủ điều của cả nước, giữ vai trò quan trọng trong sản xuất, chế biến và xuất khẩu điều.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, trên những vùng đất đỏ bazan, từ khu vực đồi núi, vùng biên giới đến địa bàn đồng bào dân tộc thiểu số, cây điều đã bén rễ, phát triển bền vững, trở thành sinh kế quan trọng của hàng chục nghìn hộ dân. Từ cây điều, nhiều gia đình ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên khá giả; nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ sở chế biến cũng trưởng thành, đưa sản phẩm hạt điều của địa phương vươn ra thị trường thế giới.

Từ một loại cây trồng truyền thống, hạt điều ngày nay đã trở thành ngành hàng xuất khẩu có vị thế, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn cũng như kim ngạch xuất khẩu của địa phương và cả nước. Mỗi hạt điều vươn ra thị trường không chỉ là một sản phẩm hàng hóa, mà còn là kết tinh của đất đai, khí hậu, bàn tay lao động, sự cần cù, sáng tạo và khát vọng vươn lên của người nông dân Đồng Nai.

Do vậy, trong giai đoạn tới, ngành điều Đồng Nai cần tiếp tục nhìn nhận đầy đủ, sâu sắc những thời cơ và thách thức trước yêu cầu phát triển mới; xem cây điều như một hệ sinh thái, đa dạng phong phú về sản phẩm và quảng bá sâu rộng về văn hóa, truyền thống, hình ảnh con người Đồng Nai.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai tri ân các gương điển hình tiên tiến trong sản xuất và kinh doanh ngành điều. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN.

Theo đó, ngành điều cần đẩy mạnh chế biến sâu, phát triển các sản phẩm OCOP với phương châm “hành động địa phương, hướng đến toàn cầu”, tập trung vào sản phẩm xuất khẩu, dinh dưỡng và quà tặng giá trị cao. Bên cạnh đó, quả điều có thể tiếp tục được nghiên cứu, phát triển thành thực phẩm, đồ uống, sản phẩm ẩm thực gắn với du lịch trải nghiệm. Vỏ hạt điều, vỏ lụa và các phụ phẩm từ điều cần được khai thác hiệu quả theo hướng sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn. Vườn điều có thể trở thành không gian phát triển du lịch nông nghiệp, văn hóa địa phương và kinh tế dưới tán cây - một mô hình “công nghiệp không khói” giàu giá trị về kinh tế, xã hội và môi trường.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai nhấn mạnh, tỉnh mong muốn Lễ hội Quả Điều Vàng không chỉ dừng lại ở một sự kiện, mà từng bước trở thành lễ hội đặc trưng, mang đậm bản sắc địa phương; nơi hội tụ tinh hoa nông nghiệp, văn hóa, du lịch, thương mại và khát vọng phát triển của vùng đất Đồng Nai trong giai đoạn mới. Đồng Nai cam kết tiếp tục đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển vùng nguyên liệu ổn định, công nghiệp chế biến hiện đại, sản phẩm chất lượng cao, thương hiệu mạnh, thị trường rộng mở và sinh kế bền vững cho người trồng điều.

Từ một hạt điều nhỏ bé, Đồng Nai có thể kể một câu chuyện lớn: câu chuyện về nông nghiệp xanh, công nghiệp chế biến sâu, kinh tế tuần hoàn, du lịch nông nghiệp, bản sắc địa phương và khát vọng vươn ra thế giới”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai khẳng định./.