Khởi nghiệp sáng tạo thành phố Cần Thơ mang tầm khu vực

Đại diện các bên liên quan cùng ký kết hợp tác về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại TP.Cần Thơ. Ảnh: Thu Hiền - TTXVN

Tại hội thảo, các chuyên gia nhận định, trong sự nghiệp phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước, thành phố Cần Thơ đóng một vai trò và vị thế đặc biệt quan trọng. Với vị trí là đô thị loại I trực thuộc Trung ương, là trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông, logistics và kết nối liên vùng ngày càng đồng bộ.

Ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) thông tin, theo quy định mới, lần đầu tiên đổi mới sáng tạo được đặt ngang hàng với khoa học và công nghệ, được bố trí ngân sách và mục lục chi riêng, với nội hàm cốt lõi là ứng dụng, chuyển giao công nghệ, xây dựng văn hóa khởi nghiệp sáng tạo, dám nghĩ dám làm và chấp nhận rủi ro. Để hoạt động này đi vào chiều sâu, thời gian tới, Cần Thơ cần thiết lập hệ thống đo lường cụ thể để đánh giá đóng góp của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào tăng trưởng; ban hành chính sách đột phá đưa doanh nghiệp thành trung tâm; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển các công cụ tài chính như quỹ đầu tư mạo hiểm.

Dưới góc nhìn chuyên gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Thành Đạt (Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) đánh giá cao tiềm năng lớn của Cần Thơ từ nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến đến thương mại dịch vụ hiện đại. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu đưa Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng đổi mới sáng tạo của vùng, thành phố cần một đơn vị đủ năng lực để dẫn dắt, điều phối mang tính liên kết vùng.

Chia sẻ về những nỗ lực của địa phương, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, nhờ việc triển khai đồng bộ các chương trình, kế hoạch, hoạt động đổi mới sáng tạo hiện đã lan tỏa mạnh mẽ trong cả khu vực công và cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, phát triển Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo thành hạt nhân điều phối hệ sinh thái toàn vùng về chính sách, thử nghiệm (sandbox), liên kết ba nhà và hợp tác công - tư. Đồng thời, thành phố sẽ kết hợp vận hành hiệu quả Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vừa được ra mắt để tạo nguồn lực thực chất cho các doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ hội thảo, nhiều hoạt động ký kết và hợp tác quan trọng đã được thực hiện. Nổi bật là lễ công bố hợp tác thành lập "Innovation Hub 4.0" giữa Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ và Tập đoàn CT Group, cùng loạt thỏa thuận hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ với các đơn vị về phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số mang tầm khu vực.

Các sự kiện này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc, thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp của Cần Thơ. Với tư duy đổi mới và sự đồng hành của các cấp, các ngành, thành phố Cần Thơ đang nỗ lực hướng tới mục tiêu đến năm 2045 sẽ trở thành đô thị khoa học công nghệ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, lọt vào nhóm các thành phố phát triển khá của châu Á và trở thành một thành phố đáng sống của Việt Nam./.