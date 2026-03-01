Khởi động Tháng Thanh niên với nhiều hoạt động ý nghĩa

Trao biển tượng trưng hỗ trợ 10 tỷ đồng nguồn vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp 10 đơn vị. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Các đại biểu hưởng ứng Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức Lễ khởi động tháng Thanh niên năm 2026. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Nhân dịp này, Ban tổ chức chương trình đã trao 10 tỷ đồng nguồn vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp các đơn vị, trao tặng 40 suất quà an sinh xã hội cho các gia đình cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách, gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trao tặng tuyến đường cây thanh niên; tuyến đường điện thắp sáng, công trình số hóa di tích lịch sử; trao biển hỗ trợ xây dựng tuyến đường tranh bích họa an toàn giao thông, an toàn thực phẩm với tổng giá trị 160 triệu đồng.

Tại buổi lễ, Bí thư tỉnh đoàn Thanh Hóa Lê Ngọc Ánh cho biết, để triển khai có hiệu quả Tháng Thanh niên năm 2026, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã đề nghị các cấp bộ Đoàn triển khai nghiêm túc, sáng tạo 3 nhóm nội dung hoạt động trọng tâm đã được Tỉnh đoàn ban hành, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Trong đó, triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền gắn với ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tháng Thanh niên sẽ là cầu nối giữa thanh niên và Đảng, chính quyền, giữa thanh niên và lãnh đạo các cấp để những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên được quan tâm, tạo điều kiện thực hiện; để những kỳ vọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền với thanh niên được thanh niên hiện thực hóa qua các nhiệm vụ, chương trình, đề án cụ thể giao cho thanh niên.

Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn cần phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị; chú trọng triển khai các hoạt động chăm lo, đồng hành với thanh, thiếu nhi. Đồng thời, chủ động hơn nữa trong vận động nguồn lực để tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi trong triển khai các công việc của Đoàn, Hội; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, điển hình mới trong triển khai thực hiện Tháng Thanh niên năm 2026.

Sau lễ khởi động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai các hoạt động như: Trồng cây xanh tại khuôn viên sân vận động, khánh thành công trình đường cây thanh niên, tuyến đường “thắp sáng đường quê” tại xã Nông Cống, vệ sinh môi trường, xóa các điểm đen về rác thải.../.