Khởi động Tháng Thanh niên 2026 với nhiều mục tiêu, quyết tâm lớn

Các đại biểu thực hiện nghi thức Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026.Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Chương trình được tổ chức nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên; kỷ niệm 57 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2026); đồng thời, tạo phong trào thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026).



Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình Trần Ngọc Nam cho biết, hoạt động khởi động Tháng Thanh niên năm 2026 không chỉ mở màn cho một chuỗi hoạt động sôi nổi của tuổi trẻ mà còn thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của tổ chức Đoàn hai đơn vị trong việc đồng hành, phối hợp triển khai hiệu quả các mục tiêu lớn. Sự gắn kết này góp phần tạo nên sức mạnh cộng hưởng, hướng tới mục tiêu chung là xây dựng nền hành chính hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.



Ông Trần Ngọc Nam đề nghị, các cấp bộ Đoàn trực thuộc hai đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, đổi mới, tập trung thi đua nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp lý tưởng và khát vọng cống hiến cho thanh niên; thi đua thực hiện các công trình, phần việc thanh niên mang dấu ấn 95 năm; phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong chuyển đổi số và phục vụ nhân dân; xung kích vì cộng đồng, tạo dấu ấn xã hội sâu sắc trong Tháng Thanh niên; đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp và tôn vinh điển hình tiên tiến…



Nhiệt liệt biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo của tuổi trẻ hai đơn vị trong việc phối hợp tổ chức Lễ khởi động đầy ý nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm đề nghị tuổi trẻ hai đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn, phát huy tối đa tinh thần xung kích, sáng tạo, cống hiến hết mình để không ngừng nỗ lực khắc phục và vượt qua mọi khó khăn, lực cản, phấn đấu làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, các đơn vị tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các phương thức, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên bằng các hoạt cụ thể; tập trung phát huy vai trò xung kích, sức sáng tạo, tinh thần tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tham gia bảo đảm an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đẩy mạnh triển khai các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, hiệu quả chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tổ chức Đoàn các cấp phải là lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số và thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho đoàn viên, thanh niên…



Tại Lễ khởi động, các đại biểu đã thực hiện nghi thức ấn nút khởi động Tháng Thanh niên năm 2026.