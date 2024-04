Khởi động giải Run to Heart 2024

Run to Heart 2024 diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc.

Run to Heart 2024 là một giải đấu mang tính chuyên nghiệp cao, thu hút nhiều runner tham dự. Đồng thời, Run to Heart 2024 còn là một hoạt động mang đậm ý nghĩa cộng đồng, kích cầu tham quan du lịch, tạo động lực phát triển.



Từ ngày đầu là một giải chạy ra đời để tri ân các lực lượng phòng chống dịch covid 19, đến nay Run to Heart trở thành giải chạy thường niên với cộng đồng Runner TP. HCM và vùng lân cận.

Điểm đặc biệt, mỗi mùa BTC Run to Heart cố gắng xây dựng một chủ đề gắn liền thiết thực nhất với cộng đồng, ý nghĩa cho xã hội.



Bắt đầu từ Run to Heart 2022 với chủ đề tri ân các lực lượng phòng chống dịch covid 19. Đến Run to Heart 2023 với slogan "For a green life". Run to Heart 2023 có hơn 1.500 cây xanh được trồng tại TP.HCM, tương ứng với số lượng vận động viên tham gia tranh tài.



Qua hai mùa Run to Heart đã thu hút rất nhiều thành phần runner, từ địa phương đến quốc tế tham dự và chiếm trọn lòng tin yêu của các VĐV. Giờ đây, Run to Heart là hoạt động thường niên do Công ty PDC Media tổ chức tại Khu đô thị Vạn Phúc City.



BTC Run to Heart luôn mong muốn tạo nên một giải đấu mang tính chuyên nghiệp cao, thu hút nhiều runner tham dự, mang đậm dấu ấn cộng đồng.



Run to Heart 2024 có lợi thế về địa điểm tổ chức là Khu đô thị Vạn Phúc với cung đường chạy rộng rãi, bằng phẳng, thoáng đãng, khung cảnh đẹp, cung đường dài, dọc bờ sông và nhiều cây xanh.



Run to Heart 2024 được xem là 1 giải chạy thuận lợi để Runner chinh phục và đạt các mục tiêu cá nhân về thành tích (PR). Thực tế, đã có rất nhiều cá nhân có thành tích tốt nhất tại giải đấu.

Những vận động viên tham gia có thể lựa chọn thi đấu ở 3 cự li khác nhau, 5km-10km và 21km.



Nếu bạn đang tập luyện nghiêm túc thời gian qua và mong muống chinh phục những kỷ lục cá nhân mới, Run to heart 2024 sẽ là một sự lựa chọn không thể bỏ qua vào tháng 7 tới./.