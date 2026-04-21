Khởi động Dự án Sức khỏe 360: Lan tỏa kiến thức y khoa đến cộng đồng

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp phát triển chuỗi nội dung y khoa chuẩn mực, dễ tiếp cận trên các nền tảng số. Nội dung tập trung vào những vấn đề được người dân quan tâm như bệnh lý thường gặp theo độ tuổi, chăm sóc sức khỏe mẹ và bé, sức khỏe sinh sản, nhận diện và quản lý bệnh mạn tính, cũng như chủ động phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. Các nội dung sẽ do đội ngũ bác sĩ và chuyên gia y tế trực tiếp thực hiện, với cách diễn giải rõ ràng, phù hợp nhiều nhóm đối tượng.

Quang cảnh Lễ ký kết.

Đại diện Hệ thống Nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu và đại diện Bệnh viện FV ký kết hợp tác.

Trong khuôn khổ hợp tác, Bệnh viện FV đảm nhiệm vai trò đối tác chuyên môn với hơn 250 bác sĩ, chuyên gia thuộc trên 45 chuyên khoa, được đào tạo tại các trường y danh tiếng. Trong khi đó, Long Châu phát huy lợi thế với mạng lưới hơn 2.500 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, cùng đội ngũ hơn 22.000 dược sĩ có chuyên môn vững vàng và nền tảng công nghệ hiện đại. Đây được xem là “điểm chạm” gần gũi, giúp lan tỏa thông tin sức khỏe nhanh chóng đến hàng triệu gia đình.

Song song, hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành. Các hoạt động này hướng đến việc tư vấn sớm, hỗ trợ người dân nhận diện nguy cơ từ ban đầu, từ đó chủ động phòng ngừa và quản lý bệnh tật, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tiếp nối cam kết về chăm sóc sức khỏe an toàn và chuẩn mực, hai bên cũng thống nhất tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ chuyên môn tiếp cận những tiến bộ y học tiên tiến. Mục tiêu dài hạn là nâng cao năng lực y tế trong nước, đưa các thành tựu y khoa thế giới đến gần hơn với người dân Việt Nam.

Bên cạnh đó, Long Châu và Bệnh viện FV sẽ triển khai các chương trình hỗ trợ khách hàng, giúp các gia đình dễ dàng tiếp cận các giải pháp chăm sóc, dự phòng và điều trị chuyên sâu. Đây là những bước đi cụ thể nhằm giảm rào cản chi phí, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại, an toàn và dựa trên nền tảng khoa học ngay từ sớm, hướng tới một Việt Nam khỏe mạnh hơn./.