Khởi động Dự án “Nâng cao năng lực tư pháp Việt Nam – Canada”

Nghi thức Lễ khởi động Dự án. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Dự buổi lễ có Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Tiến; Bà Leigh McCumber, Đại biện, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam; Thẩm phán Tom Crabtree, Giám đốc Ban quản trị tư pháp, Học viện tư pháp quốc gia Canada; đại diện lãnh đạo các đơn vị ngành Tòa án, các bộ, ngành Trung ương.

Các hoạt động của Dự án tập trung vào nâng cao năng lực cho Thẩm phán và cán bộ Tòa án; tăng cường tiếp cận công lý bình đẳng, đặc biệt đối với phụ nữ và người chưa thành niên; nâng cao chất lượng đào tạo tư pháp; đồng thời thúc đẩy vai trò lãnh đạo và sự tham gia của nữ Thẩm phán trong hệ thống tư pháp Việt Nam.

Dự án chú trọng chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp tiếp cận và các giá trị tư pháp tiến bộ mà Canada đã tích lũy trong quá trình phát triển hệ thống tư pháp hiện đại. Kết quả đạt được của Canada trong các lĩnh vực tư pháp người chưa thành niên, bảo đảm tiếp cận công lý cho các nhóm dễ bị tổn thương, đào tạo Thẩm phán, thúc đẩy bình đẳng giới trong hoạt động tư pháp sẽ là những kinh nghiệm quý báu để Việt Nam nghiên cứu, tham khảo trong quá trình cải cách tư pháp.

Đồng chí Lê Tiến, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Tiến nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa các cơ quan tư pháp của Việt Nam và Canada.

Việt Nam và Canada là hai quốc gia có quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện vào năm 2017, quan hệ hợp tác song phương tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ, trong đó hợp tác pháp luật và tư pháp ngày càng trở thành một điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước. Trong thời gian qua, Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam đã tăng cường hợp tác với các cơ quan, tổ chức tư pháp của Canada, đặc biệt là với Học viện tư pháp quốc gia Canada. Thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, tổ chức hội thảo, đào tạo và xây dựng Dự án, hai bên đã tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và cùng chia sẻ nhiều giá trị chung về pháp quyền, thượng tôn pháp luật và cải cách tư pháp.

Các đại biểu tại Lễ khởi động Dự án “Nâng cao năng lực tư pháp Việt Nam – Canada”. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Tiến cho biết, Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các chủ trương lớn của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế sâu rộng. Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã xác định rõ yêu cầu xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và lấy việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân làm mục tiêu trung tâm. Cùng với đó, nhiều nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị thời gian gần đây về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số quốc gia và hội nhập quốc tế cũng đang đặt ra những yêu cầu mới đối với hệ thống tư pháp và hoạt động của Tòa án nhân dân.

Đối với hệ thống Tòa án nhân dân, yêu cầu cấp thiết đặt ra là tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng xét xử; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ Thẩm phán, cán bộ Tòa án có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Đặc biệt, việc triển khai mô hình tổ chức hệ thống Tòa án theo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi với nhiều đổi mới quan trọng, việc thành lập Tòa án nhân dân khu vực và các Tòa chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế cũng như việc thực hiện nhiều đạo luật mới liên quan đến tư pháp, đang đặt ra yêu cầu rất lớn đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho đội ngũ Thẩm phán và cán bộ Tòa án.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai Dự án "Nâng cao năng lực tư pháp Việt Nam – Canada" có ý nghĩa hết sức thiết thực và kịp thời. Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lê Tiến tin tưởng rằng, với sự quan tâm và hỗ trợ tích cực của Chính phủ Canada; với kinh nghiệm, uy tín và sự đồng hành của Học viện tư pháp quốc gia Canada và các cơ quan liên quan, Dự án sẽ được triển khai hiệu quả, đạt được các mục tiêu đề ra và mang lại những kết quả thiết thực, bền vững. Kỳ vọng Dự án sẽ trở thành một mô hình hợp tác tiêu biểu trong lĩnh vực tư pháp giữa Việt Nam và Canada.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Leigh McCumber, Đại biện, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam đã nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước, trong đó có vai trò quan trọng của hợp tác trong lĩnh vực tư pháp với những nền tảng đã được thiết lập và những bước tiến cụ thể, bền vững. Dự án "Nâng cao năng lực tư pháp Việt Nam – Canada" là cột mốc cho mối quan hệ hợp tác trong phát triển nền tư pháp hiện đại, mở rộng hợp tác trong thương mại, sở hữu trí tuệ, an ninh mạng.../.