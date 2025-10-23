Khởi động Cuộc thi Tìm kiếm tài năng sáng tạo thức uống không cồn tại Việt Nam

Các thí sinh thực hiện bài thi của mình tại vòng loại toàn quốc.

Bà Lê Ngọc Xuân Thảo - Giám đốc thương hiệu Lúave Professional, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, sau vòng loại toàn quốc, 12 thí sinh xuất sắc nhất được chọn vào vòng Bán kết. Bán kết cuộc thi TasteCraft Masters Championship 2025 sẽ diễn ra vào ngày 31/10 và chung kết vào ngày 1/11 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC, TP.Hồ Chí Minh.

Top 3 thí sinh xuất sắc nhất của TCMC 2025 sẽ nhận được nhiều giải thưởng có giá trị, đồng thời giành quyền tham gia thi đấu tại vòng Chung kết quốc tế World Fashion Drinks Competition 2026 diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 3/2026. Tại đây, ba tài năng đại diện Việt Nam sẽ cùng tranh tài với các thí sinh đến từ Thái Lan, Singapore, Indonesia và Trung Quốc, mang đến những phần trình diễn sáng tạo, thể hiện kỹ năng, phong cách và câu chuyện văn hoá đặc trưng của mỗi quốc gia.

Top 12 thí sinh lọt vào vòng Bán kết cuộc thi.

Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một sân chơi chuyên nghiệp dành riêng cho ngành pha chế thức uống không cồn chính thức ra mắt - đánh dấu bước ngoặt mới cho cộng đồng barista, mixologist và nhà sáng tạo thức uống. “Chúng tôi tổ chức cuộc thi với mong muốn tìm ra và tôn vinh những tài năng pha chế không cồn tại Việt Nam, những con người sáng tạo, đam mê và dám thể hiện bản sắc riêng của mình. Thông qua cuộc thi, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần định hình và phát triển ngành pha chế không cồn tại Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, sáng tạo và mang đậm dấu ấn văn hoá Việt”, bà Lê Ngọc Xuân Thảo, Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ.

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức cũng mong muốn tạo cơ hội để các tài năng Việt vươn xa, tự tin toả sáng trên đấu trường quốc tế, khẳng định vị thế của Việt Nam trong ngành pha chế thế giới./.