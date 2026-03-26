Khởi động cơ chế hợp tác thực thi pháp luật khu vực biên giới ba nước Việt Nam – Trung Quốc – Lào

Đại diện các bên ký biên bản ghi nhớ cơ chế hợp tác. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 25/3, tại huyện Giang Thành (Jiang Cheng), thành phố Phổ Nhĩ (Pu er), tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Chi đội Quản lý Biên giới Phổ Nhĩ, Trạm Kiểm tra Biên phòng Xuất nhập cảnh Mường Khang (Trung Quốc); Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên (Việt Nam) và Công an tỉnh Phongsaly (Lào) đã chính thức khởi động Cơ chế hợp tác thực thi pháp luật khu vực Tam giác xanh và vùng biên giới tiếp giáp Trung Quốc - Lào - Việt Nam.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh khu vực biên giới ba nước có mối quan hệ núi sông liền một dải, nhân dân các bên gắn bó mật thiết. Tuy nhiên, hoạt động của các loại tội phạm xuyên biên giới như buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, mua bán ma túy... tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Việc thiết lập cơ chế hợp tác nhằm cụ thể hóa “Sáng kiến an ninh toàn cầu”, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về biên giới, bảo đảm an ninh trật tự và thúc đẩy lưu thông qua lại tại các cửa khẩu, lối mở.

Quang cảnh buổi Lễ khởi động “Cơ chế hợp tác thực thi pháp luật khu vực Tam giác xanh và vùng biên giới tiếp giáp Trung Quốc - Lào - Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Theo nội dung thỏa thuận, cơ chế hợp tác được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng về chủ quyền, tôn trọng quyền tài phán của nhau, phối hợp thực chất, hiệu quả và hỗ trợ lẫn nhau. Các bên thống nhất triển khai nhiều nội dung hợp tác toàn diện gồm: thiết lập cơ chế hội đàm định kỳ 2 năm/lần luân phiên tổ chức; tăng cường quản lý điều hành liên hợp tại các khu vực trọng điểm, kịp thời triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh trong dịp lễ, Tết và các sự kiện chính trị quan trọng của mỗi nước.

Đặc biệt, cơ chế sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới. Các bên sẽ tập trung trao đổi thông tin, xác minh manh mối, phối hợp điều tra và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật như buôn lậu, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, ma túy, mua bán người, lao động bất hợp pháp… Trong trường hợp cần thiết, các bên có thể phát động chiến dịch đồng loạt vây bắt các băng nhóm tội phạm hoạt động trên địa bàn 3 nước. Song song với đó, các hoạt động tuần tra liên hợp, chỉnh đốn liên hợp, phổ biến pháp luật “song ngữ, song phương” và tập huấn nghiệp vụ cũng sẽ được tăng cường.

Phát biểu tại lễ khởi động, đại diện các bên nhấn mạnh việc thiết lập cơ chế hợp tác thực thi pháp luật lần này đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa các lực lượng chức năng 3 nước, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững./.