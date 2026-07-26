Khởi động Chương trình "CEO Việt Nam Kỷ nguyên mới" giai đoạn 2026-2030

Phát biểu khai mạc tại sự kiện, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng cũng thẳng thắn chỉ ra những yêu cầu cấp thiết từ nền kinh tế. Ông cho rằng nền kinh tế hiện tại đang đòi hỏi một thế hệ lãnh đạo doanh nghiệp mới, những người sở hữu tầm nhìn dài hạn, có năng lực quản trị hiện đại, và có khả năng đổi mới sáng tạo. Thế hệ lãnh đạo này phải là những người tiên phong trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và có khả năng hội nhập sâu vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Với một triết lý quản trị sâu sắc, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng đúc kết, một nền kinh tế mạnh cần có những doanh nghiệp mạnh. Một cộng đồng doanh nghiệp mạnh cần có những nhà lãnh đạo có tầm nhìn, có năng lực và có khát vọng.

Chương trình "CEO Việt Nam Kỷ nguyên mới" vượt ra khỏi khuôn khổ của một giáo trình lý thuyết thông thường, nó được định hình và xây dựng như một hệ sinh thái toàn diện nhằm phát triển năng lực lãnh đạo doanh nghiệp. Hệ sinh thái này đóng vai trò là một cầu nối vững chắc, kết nối trực tiếp các CEO với mạng lưới các chuyên gia, các nhà đầu tư, các cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp ở cả trong và ngoài nước.

Để đảm bảo chất lượng vươn tầm quốc tế, Ban tổ chức cho biết chương trình được phát triển dựa trên sự bắt tay hợp tác chiến lược giữa các tổ chức hàng đầu, bao gồm: Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Trường Kinh doanh INSEAD, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Công ty Tư vấn quản lý A11. Chương trình được thiết kế một cách tinh tế để phục vụ đa dạng các nhóm đối tượng trong hệ sinh thái kinh tế tư nhân. Các khóa học này được nhắm tới CEO của các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn, cũng như ban lãnh đạo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp gia đình và cả các startup.

Chương trình hướng tới mục tiêu xây dựng nền tảng đào tạo, kết nối và phát triển năng lực lãnh đạo không chỉ cho các doanh nhân và nhà sáng lập, mà còn cho các lãnh đạo cấp cao và đội ngũ kế cận của các doanh nghiệp Việt Nam.

Nội dung chương trình được chắt lọc để giải quyết đúng những "cơn khát" tri thức của giới doanh chủ hiện nay. Cụ thể, chương trình tập trung sâu vào các lĩnh vực trọng tâm như: Năng lực lãnh đạo chiến lược; kỹ năng quản trị doanh nghiệp hiện đại; chiến lược chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; nghiệp vụ tài chính và quản trị tăng trưởng; các tiêu chuẩn phát triển bền vững, ESG và chuyển đổi xanh; quản trị nhân sự và xây dựng văn hóa doanh nghiệp và năng lực hội nhập quốc tế, kỹ năng xây dựng thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam.

Song song với các khóa đào tạo chuyên sâu mang tính học thuật, chương trình còn chú trọng phát triển mạng lưới kết nối giữa các lãnh đạo doanh nghiệp với đội ngũ chuyên gia trong nước và quốc tế, các hiệp hội ngành hàng và cơ quan hoạch định chính sách. Việc này tạo ra một không gian cởi mở để chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật các tri thức mới và thúc đẩy những cơ hội hợp tác thực chất giữa cộng đồng doanh nghiệp.

Dưới lăng kính vĩ mô, sự ra đời của chương trình mang một ý nghĩa chính trị và kinh tế to lớn. Ông Bùi Anh Tuấn đánh giá cao sáng kiến chủ động của VCCI, coi việc khởi động chương trình này là một hành động vô cùng thiết thực nhằm đưa Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 525/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vào đời sống thực tiễn.

Thông qua những nền tảng vững chắc này, Chương trình "CEO Việt Nam Kỷ nguyên mới" mang theo kỳ vọng lớn lao về việc xây dựng thành công một thế hệ CEO có năng lực cạnh tranh ngang tầm khu vực và quốc tế, có khả năng quản trị theo chuẩn mực toàn cầu. Họ sẽ là những người trực tiếp dẫn dắt doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp to lớn vào mục tiêu chiến lược: Đưa khu vực kinh tế tư nhân vươn lên trở thành một động lực phát triển quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia./.