Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm 2026

Chương trình nhằm triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và góp phần chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026.

Chương trình quy tụ đội ngũ y, bác sĩ từ nhiều bệnh viện, viện chuyên ngành tuyến Trung ương như Bệnh viện K, Bạch Mai, Nội tiết Trung ương, Mắt Trung ương, Y học Cổ truyền Trung ương, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương và Bệnh viện Giao thông Vận tải.

Hơn 1.000 người cao tuổi trên địa bàn Hà Nội đã tham gia các hoạt động khám và tư vấn sức khỏe, bao gồm: đánh giá chỉ số sức khỏe cơ bản (huyết áp, chiều cao, cân nặng, chỉ số khối cơ), sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng, xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu (18 chỉ số), siêu âm ổ bụng, điện tim, chụp X-quang phổi theo chỉ định chuyên môn. Người tham dự còn được nhận quà dinh dưỡng, tham gia hoạt động thể dục và được hướng dẫn cài đặt ứng dụng quản lý sức khỏe từ xa, sử dụng AI hỗ trợ tư vấn y tế.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Nguyễn Hữu Tú nhấn mạnh vai trò định hướng của Nghị quyết 72-NQ/TW trong việc chuyển từ tư duy “chữa bệnh” sang “chăm sóc sức khỏe”, từ bị động sang chủ động.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết, lực lượng thầy thuốc trẻ nhận thức rõ trách nhiệm trong việc đưa chủ trương của Đảng vào đời sống thông qua những hoạt động thiết thực, đặc biệt với nhóm người cao tuổi đang ngày càng tăng và cần được chăm sóc toàn diện. Chương trình không chỉ hỗ trợ y tế trước mắt mà còn góp phần xây dựng thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động, nâng cao chất lượng sống khi về già thông qua vận động phù hợp, dinh dưỡng khoa học và theo dõi sức khỏe định kỳ.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng 1.000 phần quà dinh dưỡng khoa học cho người cao tuổi tham dự; đồng thời gửi tặng 100 phần quà Tết tới người cao tuổi tại địa phương, lan tỏa tinh thần sẻ chia và chăm sóc trong cộng đồng./.