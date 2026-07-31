Khởi động 100 ngày hành động xây dựng xã "Xã hội chủ nghĩa"

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Thư Lâm, thành phố Hà Nội. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Chương trình nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 8/7/2026 của Thành ủy Hà Nội về xây dựng, triển khai thí điểm mô hình " Xã, phường xã hội chủ nghĩa" và Quyết định số 3489/QĐ-UBND ngày 12/7/2026 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Đề án triển khai thí điểm mô hình này trên địa bàn Thủ đô.

Theo đề án, Thư Lâm và Phúc Thịnh là hai xã được Hà Nội lựa chọn triển khai thí điểm. Mô hình gồm 9 nhóm giải pháp và 54 tiêu chí, trong đó có 52 tiêu chí định lượng cùng 2 tiêu chí tổng hợp về sự hài lòng, hạnh phúc của người dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, việc lựa chọn Thư Lâm và Phúc Thịnh được xem xét trên cơ sở vị trí địa lý, nền tảng văn hóa, điều kiện phát triển kinh tế, đội ngũ cán bộ và tinh thần đoàn kết trong nhân dân. Để các tiêu chí được triển khai thực chất, thành phố đã giao các sở, ngành thực hiện 18 nhiệm vụ cụ thể nhằm phân tích, hướng dẫn theo hướng dễ hiểu, dễ thực hiện và người dân có thể kiểm chứng bằng kết quả. Trong quá trình thí điểm, thành phố sẽ thường xuyên đánh giá, điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, thành phố tiếp tục nghiên cứu cơ chế, bố trí nhân lực, nguồn lực hỗ trợ hai địa phương. Đối với những công trình, dự án có khả năng tạo tác động và sức lan tỏa lớn nhưng vượt quá khả năng của cơ sở, Hà Nội sẽ xem xét đồng hành, tạo điều kiện triển khai. Việc xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa cũng không giới hạn tại hai địa phương thí điểm. Thành phố đã chỉ đạo 124 xã, phường còn lại nghiên cứu 54 tiêu chí và 9 nhóm giải pháp, căn cứ điều kiện thực tế để lựa chọn nội dung phù hợp, triển khai ngay từ năm 2026. Các địa phương không bắt buộc thực hiện đồng thời toàn bộ tiêu chí mà có thể bố trí theo lộ trình.

Cán bộ Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Thư Lâm tiếp nhận, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: Trung Nguyên - TTXVN

Tại chương trình, Bí thư Đảng ủy xã Thư Lâm Nguyễn Thị Thanh Tâm khẳng định, xây dựng xã "Xã hội chủ nghĩa" là cơ hội để địa phương đổi mới tư duy lãnh đạo, phương thức quản trị, phát huy truyền thống đoàn kết và khơi dậy khát vọng phát triển. Địa phương xác định năm yêu cầu xuyên suốt, gồm giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; đổi mới tư duy quản trị, xây dựng chính quyền số, nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; lấy kết quả thực hiện và sự hài lòng của người dân làm căn cứ đánh giá cán bộ, cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Chương trình khởi động là cam kết chính trị của Đảng bộ, chính quyền địa phương trước thành phố và nhân dân, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, chính quyền gần dân, trọng dân, vì dân.

Bằng việc lựa chọn 96 công trình, phần việc ngay từ cơ sở, xã Thư Lâm chủ động triển khai mô hình xã "Xã hội chủ nghĩa" với những nhiệm vụ cụ thể về cải cách hành chính, chuyển đổi số, môi trường, an sinh xã hội và phát triển hạ tầng, lấy sự hài lòng, hạnh phúc của người dân làm thước đo kết quả. Qua rà soát, địa phương đã đạt và cơ bản đạt 34 trong tổng số 54 tiêu chí. Hai mươi tiêu chí còn lại tập trung vào các lĩnh vực cần nguồn lực lớn như quy hoạch, hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị. Đây là những nội dung địa phương cần sự đồng hành của thành phố để thực hiện theo lộ trình. Trước mắt, Thư Lâm tập trung tạo chuyển biến theo từng tuần, từng tháng, bắt đầu từ chuyển đổi số, vệ sinh môi trường và những công trình, phần việc do thôn, tổ chức đoàn thể và người dân lựa chọn.

Theo Chủ tịch UBND xã Thư Lâm Phạm Trọng La, ngày 1/8, xã tổ chức đồng loạt “Ngày hành động vì xã xã hội chủ nghĩa” tại 34 thôn cùng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Hoạt động dự kiến được duy trì hằng tháng, gắn với nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn. Các lực lượng sẽ tập trung chỉnh trang đường làng, ngõ xóm; xử lý những điểm tồn tại về rác thải, quảng cáo, rao vặt; khơi thông mương, rãnh thoát nước; cải tạo nhà văn hóa, khu thể thao, nghĩa trang; trồng cây, trồng hoa và xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn. Địa phương đồng thời tổ chức “Ngày phục vụ nhân dân”, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm cần trợ giúp. Đoàn viên, thanh niên và các tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, định danh điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt.../.