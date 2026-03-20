Khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong giới trẻ

Phát biểu khai mạc Ngày hội, bà Ngô Thị Tú Trinh, Quyền Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ cho biết: Không gian Công nghệ sáng tạo được tổ chức nhằm tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên, học sinh tiếp cận, trải nghiệm các thành tựu mới của khoa học - công nghệ, qua đó khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo trong giới trẻ.



Theo bà Tú Trinh, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, robot, dữ liệu lớn, thực tế ảo… tác động sâu rộng đến mọi mặt đời sống. Đoàn viên, thanh niên và học sinh với tinh thần năng động, sáng tạo chính là lực lượng tiên phong trong việc tiếp cận, ứng dụng và phát triển các công nghệ mới. Thông qua các hoạt động trải nghiệm trực quan sinh động tại Ngày hội, Ban Tổ chức kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng, thúc đẩy các bạn trẻ chủ động học hỏi, nghiên cứu và hình thành những ý tưởng sáng tạo có giá trị trong tương lai.



Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động trải nghiệm công nghệ hiện đại được tổ chức như điều khiển thiết bị bay không người lái (drone), trải nghiệm không gian thực tế ảo (VR), tương tác với robot, tìm hiểu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tạo nội dung… thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia.

Tham gia trải nghiệm tại các gian hàng, bạn Đào Thị Huyền My, học sinh Trường Trung học phổ thông Tân Bình chia sẻ: Em rất ấn tượng với các ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo. Những trải nghiệm thực tế như hôm nay giúp em hiểu rõ hơn về công nghệ, từ đó định hướng tốt hơn cho việc học tập và phát triển của bản thân.



Tại tọa đàm “Thanh niên với trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Thạc sĩ Dương Trọng Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng nhấn mạnh đến vai trò của tổ chức Đoàn trong kỷ nguyên số, nhất là trong việc định hướng, đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên và học sinh nâng cao năng lực số, thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số.



Theo ông Phúc, tổ chức Đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường các chương trình trang bị kỹ năng số, tư duy sáng tạo cho đoàn viên, thanh niên, học sinh; qua đó góp phần hình thành nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao phục vụ sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Học về công nghệ ngày hôm qua, hôm nay đã cũ; học về công nghệ hôm nay, ngày mai sẽ cũ; muốn không cũ, hãy tự mình làm chủ.



Các hoạt động tại Ngày hội và tọa đàm không chỉ là sân chơi trải nghiệm mà còn là dịp kết nối các ý tưởng, mô hình sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, học sinh với các tổ chức, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo trong giới trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh./.