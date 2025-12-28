Khơi dậy niềm tin và nguồn lực trí tuệ của người Việt ở nước ngoài

Trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc khơi dậy và củng cố niềm tin của cộng đồng người Việt ở nước ngoài đang được xem là chìa khóa quan trọng để huy động hiệu quả nguồn lực trí tuệ toàn cầu phục vụ phát triển đất nước. Thực tế cho thấy, khi được tôn trọng, lắng nghe và đối thoại trên tinh thần xây dựng, kiều bào sẵn sàng đóng góp cả tri thức, kinh nghiệm và tâm huyết cho Tổ quốc.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Paris, bà Trần Thu Dung, một trí thức người Việt sinh sống lâu năm tại Pháp, cho rằng tự do ngôn luận là giá trị cần được tôn trọng. Tuy nhiên, theo bà, quyền bày tỏ chính kiến cần luôn đi kèm tinh thần trách nhiệm, xây dựng và khách quan. Những góp ý nhằm làm cho đất nước tốt hơn là điều đáng trân trọng, trong khi các phát ngôn cực đoan, thiếu thiện chí hoặc mang tính thù địch không phản ánh mong muốn chung là xây dựng và phát triển Tổ quốc.

Theo bà Trần Thu Dung, để các cuộc đối thoại đạt hiệu quả thực chất, cần nhìn nhận đầy đủ cả những thành tựu đã đạt được lẫn những hạn chế còn tồn tại của đất nước, trên cơ sở tôn trọng lịch sử và sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Cách tiếp cận cân bằng và thiện chí này sẽ giúp tạo dựng không gian trao đổi lành mạnh, tránh cực đoan, qua đó tăng cường sự đồng thuận và gắn kết trong cộng đồng người Việt toàn cầu.

Đánh giá về chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua, bà cho rằng việc chủ động mở ra nhiều kênh tiếp xúc, gặp gỡ và đối thoại với kiều bào, cũng như tiếp nhận ý kiến qua báo chí và truyền thông, thể hiện rõ tinh thần cầu thị và đổi mới. Đây là tín hiệu tích cực, khẳng định niềm tin đối với nguồn lực trí tuệ của người Việt ở nước ngoài, đồng thời tạo động lực để bà con tham gia tích cực hơn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo bà Trần Thu Dung, điểm thay đổi rõ nét nhất gần đây chính là sự cởi mở và niềm tin ngày càng được thể hiện cụ thể, không chỉ đối với thế hệ kiều bào đi trước mà còn hướng tới con em người Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. Niềm tin ấy, theo bà, là điều kiện tiên quyết để người Việt xa quê cảm thấy được tôn trọng, được lắng nghe và từ đó sẵn sàng đóng góp cho quê hương bằng nhiều hình thức khác nhau.

Bà đặc biệt nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ gốc Việt ở nước ngoài, coi đây là một “nguồn tài nguyên” và “nguồn chất xám vô tận”. Khi được tạo điều kiện tiếp cận, được chứng kiến sự đón tiếp cởi mở và môi trường tôn trọng tại Việt Nam, các em sẽ hình thành niềm tin một cách tự nhiên, từ đó gắn bó và có trách nhiệm hơn với quê hương của cha mẹ. Theo bà, dù không nhất thiết phải trở về sinh sống lâu dài, nhưng trong học tập, nghiên cứu hay các công việc có liên quan đến Việt Nam, thế hệ trẻ này sẵn sàng đóng góp bằng chính năng lực và niềm tự hào về nguồn cội.

Nhắc lại nhận định của một người bạn là nhà báo – nhà văn, bà Trần Thu Dung cho rằng lịch sử đã cho thấy sức mạnh đặc biệt của dân tộc Việt Nam, khi có thể vượt qua những thử thách lớn lao, kể cả trong các cuộc chiến tranh với những cường quốc như Pháp và Mỹ. Theo bà, điều này bắt nguồn từ lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết sâu sắc của người Việt Nam, thể hiện rõ nhất mỗi khi đất nước lâm vào hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.

Từ góc nhìn của một người hoạt động văn hóa, bà Trần Thu Dung cho rằng bên cạnh kinh tế và khoa học – công nghệ, văn hóa cần được xác định là một trụ cột quan trọng trong chiến lược gắn kết cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Dù không mang lại lợi ích vật chất tức thời, văn hóa có sức lan tỏa bền bỉ, đi sâu vào nhận thức và tình cảm. Những cuốn sách, triển lãm, hoạt động bảo tồn ký ức lịch sử, hay các sáng kiến giới thiệu chủ quyền biển đảo Việt Nam ra thế giới đều là những đóng góp lâu dài, góp phần định hình hình ảnh đất nước trong con mắt bạn bè quốc tế và các thế hệ mai sau. Do đó, để phát huy hiệu quả lĩnh vực này, bà mong muốn Nhà nước hỗ trợ những người làm văn hóa ở nước ngoài, từ xuất bản, lưu trữ đến kết nối với hệ thống thư viện và bảo tàng. Những nỗ lực đó không chỉ phục vụ cộng đồng kiều bào, mà còn giúp văn hóa Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào đời sống xã hội sở tại, thông qua lợi thế song ngữ và hiểu biết đa văn hóa của người Việt ở nước ngoài./.