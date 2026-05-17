Khơi dậy khát vọng tuổi trẻ qua những trang sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Nhà văn Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc luôn là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận và ý nghĩa cho các nhà văn, nhà thơ. Không chỉ là một nhà cách mạng lỗi lạc, Bác Hồ còn là tấm gương ngời sáng cho bao thế hệ phấn đấu, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức. Để hiểu sâu hơn về Người, không gì tốt hơn là tìm đọc những cuốn sách, những tư liệu chân thực về cuộc đời và sự nghiệp của Bác đã được dày công biên soạn, sáng tác.

Giao lưu với Nhạc sĩ Linh Nga Niê Kdăm và Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương tại buổi tọa đàm. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

“Từng lời dạy của Bác qua mỗi trang sách chính là “kim chỉ nam” định hướng lý tưởng sống, đặc biệt là đối với cán bộ, chiến sĩ trẻ và thanh niên. Di sản của Bác không chỉ nằm ở những chiến thắng vĩ đại chấn động địa cầu, mà còn thể hiện ở lối sống giản dị, tư duy khoa học và tình yêu thương vô bờ bến dành cho con người… Đọc và thẩm thấu những cuốn sách viết về Bác sẽ tiếp thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập, lao động sáng tạo. Buổi tọa đàm là dịp để cùng nhìn lại những giá trị tư tưởng cao đẹp của Người qua các tác phẩm văn học, từ đó khơi dậy khát vọng cống hiến, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Nhà văn Niê Thanh Mai nhấn mạnh.



Tại chương trình, đông đảo sinh viên và cán bộ, chiến sĩ đã có cơ hội gặp gỡ, lắng nghe những chia sẻ đầy cảm hứng từ các vị khách mời: Nhạc sĩ Linh Nga Niê Kdăm (Nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk), Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương (Giảng viên Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk), Trung tá Phạm Thị Hiên (Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên) và sinh viên Quản Phạm Anh Thương (Lớp 4840 ngành Luật học).



Là người con ưu tú của đại ngàn Tây Nguyên, từng sinh ra tại Việt Bắc và học tập tại Trường Cán bộ dân tộc miền Nam, Nhạc sĩ Linh Nga Niê Kdăm đã xúc động kể lại kỷ niệm của những lần được gặp Bác Hồ. Những ký ức thiêng liêng ấy cùng tư tưởng, đạo đức của Người đã trở thành nguồn cảm hứng trong các sáng tác nghệ thuật của bà. Ở góc nhìn giáo dục, Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương đã chia sẻ về những giải pháp để đưa các cuốn sách về danh nhân trở nên gần gũi hơn với giảng đường. Nữ giảng viên khẳng định, trong kỷ nguyên số, việc đọc sách về Bác sẽ giúp sinh viên hình thành lý tưởng sống và kỹ năng tự học.



Trung tá Phạm Thị Hiên chia sẻ tầm quan trọng của những cuốn sách viết về Bác cũng như việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với lực lượng vũ trang; đồng thời đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa phong trào đọc sách trong đoàn viên, thanh niên và chiến sĩ trẻ ở thời đại số. Đại diện thế hệ trẻ, sinh viên Quản Phạm Anh Thương đã chia sẻ cuốn sách viết về Bác mà bản thân yêu thích nhất, cùng cách áp dụng những bài học, câu chuyện nhỏ của Người để vượt qua áp lực trong học tập và cuộc sống. Nhiều ý kiến tại tọa đàm cho rằng, trong thời đại số, việc đọc sách về Bác không chỉ giúp người trẻ hiểu thêm về lịch sử dân tộc mà còn góp phần hình thành nhân cách, lối sống và trách nhiệm với cộng đồng.



Bên cạnh những chia sẻ sâu sắc, chương trình còn diễn ra phần đố vui có thưởng về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đan xen suốt buổi tọa đàm còn có các tiết mục văn nghệ như: Ca khúc “Tây Nguyên ơn Bác đời đời” và “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, vọng cổ “Miền Trung nhớ Bác”, hát Bài Chòi “Trái bưởi trái dừa”. Buổi tọa đàm không chỉ bồi dưỡng kiến thức về cuộc đời, hành trình cách mạng của Bác Hồ, mà còn khơi gợi niềm tự hào dân tộc, bồi dưỡng tư duy và lý tưởng sống để thế hệ trẻ nỗ lực học tập, rèn luyện bản thân, làm theo gương Bác từ những hành động thiết thực nhất./.