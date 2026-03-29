Khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ nơi tiền tiêu Tổ quốc

Quang cảnh lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra tại sân lớn Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh Sát Cơ động Tây Nam Bộ. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Giữa vùng đất biên cương, hành trình “Tháng Ba biên giới” đã góp phần vun đắp tình đoàn kết máu thịt giữa tuổi trẻ vùng Tây Nam Bộ với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi tuyến đầu của Tổ quốc. Sức sống của chương trình được cụ thể hóa bằng những hành động thấm đẫm nhân văn. Hơn 500 lá cờ Tổ quốc cùng 500 ảnh Bác Hồ đã được trao tận tay người dân, như thắp thêm ngọn lửa tự hào trong mỗi nếp nhà nơi biên giới. Bên cạnh đó, Ban tổ chức đã trao tặng 3 xe đạp, 150 phần quà cho các gia đình chính sách và học sinh nghèo vượt khó.

Trong khuôn khổ chương trình, đội ngũ y bác sĩ từ Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ và các đơn vị đồng hành đã trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho hơn 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Điểm nhấn của hành trình “Tháng Ba biên giới” là Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra tại sân lớn Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh Sát Cơ động Tây Nam Bộ. Trong không gian trang nghiêm, dưới bầu trời biên giới bao la, giai điệu “Tiến quân ca” vang lên đầy hào hùng. Đó không chỉ là lời ca, mà còn là lời thề sắt son của thế hệ trẻ: Nguyện dấn thân, cống hiến để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Chương trình “Tháng Ba biên giới” không chỉ là dấu ấn xung kích của tuổi trẻ các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ, mà còn là lời khẳng định cho tinh thần phụng sự cộng đồng. Thông qua những việc làm thiết thực, chương trình đã cụ thể hóa sinh động việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và phong trào thi đua “Ba Nhất”: Trung thành nhất - Kỷ luật nhất - Gần dân nhất. Đó chính là nhịp cầu ý chí để xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, luôn gần dân, sát dân, coi việc phục vụ nhân dân là lẽ sống và lý tưởng cao đẹp nhất.

Tại chương trình, ông Phạm Minh Phong, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Hòa (tỉnh An Giang) tri ân sâu sắc sự đồng hành của Đảng bộ, chính quyền và tuổi trẻ thành phố Cần Thơ cùng các đơn vị lực lượng vũ trang. Những món quà thiết thực không chỉ giúp cải thiện đời sống, sức khỏe cho bà con, mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá, củng cố niềm tin sắt son của nhân dân vào sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Đây chính là động lực to lớn để địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.