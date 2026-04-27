Khởi công xây dựng sân bay Phan Thiết - Hạng mục hàng không dân dụng

Dự án Cảng hàng không Phan Thiết – Hạng mục hàng không dân dụng được đầu tư theo tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4E, với công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030, tổng mức đầu tư gần 3.900 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của nhân dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch chất lượng cao. Dự án có diện tích đất sử dụng 74,6 ha gồm sân đỗ máy bay; đường lăn; công trình kiểm soát giao thông, dẫn đường trên không và trên mặt đất; tháp kiểm soát không lưu; nhà điều hành, nhà ga hành khách…

Ông Đặng Minh Trường, Thành viên Hội đồng Sáng lập, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group cho biết: Dự án sẽ đáp ứng khai thác các dòng tàu bay hiện đại và công suất phục vụ hàng triệu hành khách mỗi năm trong giai đoạn tới. Cảng hàng không Phan Thiết không chỉ là một công trình hạ tầng, mà còn là mảnh ghép khởi đầu cho hệ sinh thái du lịch – nghỉ dưỡng – hàng không quy mô lớn mà Sun Group định hướng đầu tư tại Lâm Đồng trong thời gian tới. Qua đó, góp phần hình thành không gian phát triển mới, thúc đẩy các ngành dịch vụ, logistics, và nâng cao năng lực thu hút đầu tư cho toàn khu vực. Sun Group cam kết sẽ tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành và đưa dự án vào khai thác trong năm 2027.

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, đây không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần, mà còn là dự án mang tầm chiến lược, có vai trò kết nối tỉnh Lâm Đồng với các trung tâm kinh tế lớn trong nước và quốc tế; tạo động lực lan tỏa cho khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Lễ khởi công hôm nay là dấu mốc quan trọng, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho chặng đường mới với nhiều nhiệm vụ phía trước. Điều mà tỉnh Lâm Đồng quan tâm không chỉ là khởi công đúng kế hoạch, mà quan trọng hơn là tổ chức triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực chất.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, Dự án này mang một ý nghĩa đặc biệt, vì đây là Cảng hàng không dân dụng đầu tiên tại Việt Nam được đầu tư bằng nguồn vốn tư nhân và sử dụng hạ tầng lưỡng dụng là đường cất hạ cánh và đường lăn do quân đội đầu tư để phục vụ cả nhiệm vụ quốc phòng lẫn phát triển kinh tế - xã hội. Đây chính là mô hình mà Đảng và Nhà nước đang khuyến khích và nhân rộng, phù hợp với tỉnh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và chủ trương kết hợp kinh tế với quốc phòng trong tình hình mới.

Để sân bay Phan Thiết hoàn thành đúng tiến độ, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu các đơn vị triển khai xây dựng công trình phải tuân thủ đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn hàng không quốc tế, đàm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn lao động. Không được thỏa hiệp về chất lượng và an toàn vì bất kỳ lý do nào. Việc đầu tư, khai thác phải đảm bảo chức năng khai thác lưỡng dụng, phải đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị quân đội trong bất kỳ tình huống nào; vì vậy, đề nghị Nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội và các cơ quan, đơn vị chuyên ngành hàng không.

Cùng đó, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu, quy hoạch không gian phát triển đô thị, bất động sản, logistics... xung quanh cảng hàng không nhằm phát huy lợi thế của cảng hàng không để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự án Cảng hàng không Phan Thiết – Hạng mục hàng không dân dụng không chỉ là một công trình hạ tầng giao thông, mà còn là biểu tượng của niềm tin, khát vọng phát triển và quyết tâm bứt phá của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn mới. Khi công trình hoàn thành, những đường bay mới sẽ được mở ra, không gian phát triển mới sẽ được hình thành, tiềm năng du lịch, thương mại, dịch vụ và thu hút đầu tư của khu vực phía Đông tỉnh sẽ được khai mở mạnh mẽ./.