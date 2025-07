Khởi công xây dựng hơn 500 căn nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại tỉnh Đồng Tháp

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Đức Tâm - TTXVN

Tham dự lễ khởi công có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Đình Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Dự án xây dựng thiết chế của công đoàn tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, Cụm công nghiệp Trung An (tỉnh Đồng Tháp) được đầu tư bằng nguồn vốn tài chính công đoàn trên khu đất có tổng diện tích khoảng 3ha tại phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp. Dự án do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai theo Quyết định số 655 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ. Dự án do Ban Quản lý Dự án Công đoàn – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ đầu tư, với các hạng mục chính gồm: 4 block nhà ở cao 8 tầng, tổng diện tích sàn 38.460 m², gồm 526 căn hộ cho thuê khép kín; 2 nhà xe cao 2 tầng với tổng diện tích sàn 1.200 m². Tổng mức đầu tư là 449 tỷ đồng.

Ngoài ra, dự án còn có nhà văn hóa, khu thể thao đa năng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh. Từ năm 2019, dự án đã thi công giai đoạn 1 với các hạng mục: Nhà đa năng, hạ tầng kỹ thuật xung quanh, nội thất nhà đa năng. Các hạng mục này đã được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng. Công trình nhà ở xã hội công đoàn được khởi công hôm nay có ý nghĩa rất lớn trong việc giải quyết một phần khó khăn về nhà ở cho đoàn viên, công nhân lao động tại Khu công nghiệp Mỹ Tho, Cụm công nghiệp Trung An nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung, qua đó tạo không khí thi đua, hăng say lao động, sản xuất trong công nhân lao động, góp phần vào mục tiêu của Đề án 1 triệu căn hộ do Chính phủ phê duyệt.