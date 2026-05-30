Khởi công khu tái định cư phục vụ tuyến đường kết nối Tây Ninh – Tp. Hồ Chí Minh – Đồng Tháp

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Tuyến đường được chia thành ba dự án để triển khai; trong đó, dự án xây dựng ba cầu trên tuyến gồm cầu Cần Giuộc, cầu qua sông Vàm Cỏ Đông và cầu qua sông Vàm Cỏ Tây đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi để trình phê duyệt và làm cơ sở ký kết hiệp định vay vốn ODA.

Dự án xây dựng đường dẫn vào ba cầu, đoạn từ ĐT.826 đến ĐT.827B dài 10,58 km với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng hiện đang được triển khai thi công và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Đối với phần tuyến còn lại, gồm đoạn từ nút giao Quốc lộ 50 đến ĐT.826 dài 12,4 km và đoạn từ ĐT.827B đến ranh giới tỉnh Đồng Tháp dài 7,1 km, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 7.900 tỷ đồng; trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng các khu tái định cư hơn 5.200 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 2.700 tỷ đồng. Dự án được đề xuất đầu tư bằng nguồn ngân sách tỉnh trong giai đoạn 2026-2031.

Khi hoàn thành, tuyến ĐT.827E sẽ góp phần tăng cường kết nối liên vùng, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tây Ninh cũng như khu vực phía Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, tỉnh đang tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối liên vùng nhằm tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội. Trong quá trình đó, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giữ vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần tạo sự đồng thuận của người dân khi triển khai các dự án trọng điểm.

Theo ông Lê Văn Hẳn, đối với các dự án hạ tầng, việc chuẩn bị nơi ở mới ổn định, bảo đảm điều kiện sống cho người dân bị ảnh hưởng là yêu cầu cần được quan tâm song song với tiến độ xây dựng công trình. Vì vậy, tỉnh Tây Ninh chú trọng đầu tư các khu tái định cư theo hướng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh sống lâu dài của người dân.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh, để phục vụ dự án ĐT.827E, tỉnh dự kiến đầu tư 4 khu tái định cư tại các xã Cần Đước, Mỹ Lộc, Tân Trụ và Tầm Vu với tổng diện tích gần 30 ha, bố trí gần 1.000 lô nền cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa.

Trong đó, Khu tái định cư xã Cần Đước được khởi công lần này có diện tích khoảng 7,22 ha, được đầu tư đồng bộ các hạng mục giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng và cây xanh. Sau khi hoàn thành, khu tái định cư dự kiến đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 900 người dân bị ảnh hưởng bởi dự án ĐT.827E.

Lãnh đạo tỉnh đánh giá đây không chỉ là công trình phục vụ nhu cầu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường dẫn vào các cầu trên tuyến ĐT.827E mà còn là quỹ đất tái định cư quan trọng, giúp địa phương chủ động phục vụ các công trình, dự án trọng điểm trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu chủ đầu tư bám sát tiến độ thực hiện dự án, quản lý chặt chẽ chất lượng, khối lượng, chi phí đầu tư và công tác giải ngân; chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, không để xảy ra tình trạng chậm tiến độ hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Đối với đơn vị thi công, lãnh đạo tỉnh yêu cầu khẩn trương huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm chuyên môn, kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật liệu, quy trình thi công và nghiệm thu công trình.

Đồng thời, các sở, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định nhằm tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án../.