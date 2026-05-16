Khởi công Khu công nghiệp Xuân Kiên giai đoạn I với tổng mức đầu tư 1.245 tỷ đồng

Nhà thầu tập trung thiết bị máy móc để thi công. Ảnh: Thái Thuần - TTXVN Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cùng lãnh đạo một số bộ, ngành và lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình cho biết, thời gian qua, tỉnh Ninh Bình xác định phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh, thông minh và bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030. Trên cơ sở Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh đang tập trung phát triển hệ thống khu công nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp xanh, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng cao và khả năng lan tỏa lớn.

Việc khởi công Khu công nghiệp Xuân Kiên (giai đoạn I) không chỉ góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp của tỉnh mà còn tạo nền tảng thu hút các nhà đầu tư chiến lược; qua đó hình thành thêm động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chúc mừng Công ty Cổ phần tập đoàn GLB Group. Ảnh: Thái Thuần - TTXVN

Để dự án sớm hoàn thành, đi vào hoạt động hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn GLB Group tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị để tổ chức thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ theo cam kết; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, thủy lợi, đất đai và các nội dung theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; xây dựng Khu công nghiệp Xuân Kiên theo hướng hiện đại, đồng bộ, xanh và bền vững.

Các sở, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư; chủ động hướng dẫn, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính theo thẩm quyền; tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án. UBND xã Xuân Trường phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định; bảo đảm tốt an ninh trật tự tại địa bàn; quan tâm phối hợp phát triển nhà ở công nhân, hạ tầng xã hội và các công trình dịch vụ phục vụ người lao động, góp phần ổn định đời sống dân cư và phát triển bền vững tại địa phương.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trân trọng cảm ơn toàn thể nhân dân trong vùng dự án đã đồng thuận, chia sẻ và tích cực phối hợp trong quá trình giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ; sự đồng hành của nhân dân là nền tảng quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, bền vững.

Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn GLB Group - Phạm Công Chẩn, Khu công nghiệp Xuân Kiên được quy hoạch và đầu tư xây dựng với khát vọng trở thành một khu công nghiệp kiểu mẫu, hiện đại, xanh và thông minh; là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Khu công nghiệp Xuân Kiên có tổng diện tích quy hoạch 197 ha, tổng mức đầu tư khoảng 2.700 tỷ đồng.

Khu công nghiệp có vị trí chiến lược, với hệ thống kết nối giao thông thuận lợi, liên kết nhanh với các trung tâm kinh tế lớn, cảng biển và sân bay quốc tế. Đây là nền tảng đặc biệt quan trọng để hình thành chuỗi cung ứng sản xuất, logistics và dịch vụ công nghiệp hiện đại trong tương lai; khi đi vào hoạt động, Khu công nghiệp Xuân Kiên sẽ góp phần tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, đô thị; đồng thời tạo thêm động lực tăng trưởng mới, đóng góp tích cực vào ngân sách và tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bước vào giai đoạn triển khai xây dựng, nhà đầu tư cam kết huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực và công nghệ để triển khai dự án bảo đảm tuyệt đối an toàn, chất lượng, tiến độ và hiệu quả; đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chuẩn hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài và bền vững; tích cực thực hiện thu hút đầu tư, ưu tiên các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại và thân thiện với môi trường; hướng tới hình thành hệ sinh thái công nghiệp xanh và thông minh; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường và các quy định pháp luật có liên quan.

Khu công nghiệp Xuân Kiên là một trong những dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Ninh Bình, được quy hoạch theo định hướng phát triển khu công nghiệp hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao và thân thiện với môi trường. Dự án sở hữu vị trí chiến lược tại khu vực trung tâm phát triển công nghiệp ven biển miền Bắc, có khả năng kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, logistics và xuất nhập khẩu; diện tích đất công nghiệp được quy hoạch linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư, với quy mô từ 1 - 22 ha/lô, phù hợp cho cả doanh nghiệp vừa và lớn./.