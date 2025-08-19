Khởi công hai dự án trọng điểm thúc đẩy phát triển kinh tế, y tế tại Hưng Yên và Lào Cai

Đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

* Lào Cai khởi công dự án Khu công nghiệp Trấn Yên vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng

Dự lễ khởi công có ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; ông Hồ Sỹ Hùng, Thứ trưởng Bộ Tài chính và lãnh đạo tỉnh Lào Cai cùng đông đảo người dân phường Âu Lâu.

Tại lễ khởi công, ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng, Tổng Công ty Viglacera cho biết, dự án khu công nghiệp Trấn Yên giai đoạn 1 có quy mô 254,59 ha với tổng mức đầu tư khoảng 2.200 tỷ đồng; thực hiện trên địa bàn các xã Bảo Hưng, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái trước đây, nay là phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai.

Dự án được quy hoạch là khu công nghiệp tập trung đa ngành, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và thân thiện với môi trường. Trong đó, ưu tiên thu hút các lĩnh vực điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, năng lượng sạch – tái tạo – thông minh, công nghiệp chế biến, chế tạo…

Sau lễ khởi công, Tổng công ty Viglacera cam kết tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành giải phóng mặt bằng trong năm 2026, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, hoàn tất vào năm 2028. Dự án sẽ đảm bảo tiến độ, chất lượng, tiêu chuẩn môi trường, sớm đưa khu công nghiệp vào hoạt động, cung cấp mặt bằng sạch đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Diện tích cây xanh được phủ kín theo quy hoạch, hướng tới hình thành khu công nghiệp sinh thái, văn minh và hiện đại.

Dự án không chỉ tạo môi trường đầu tư thuận lợi mà còn đóng góp ngân sách địa phương thông qua tiền thuê đất và các loại thuế. Dự kiến, Khu công nghiệp Trấn Yên sẽ tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động trực tiếp, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các dịch vụ ăn uống, mua sắm, giải trí… qua đó mở thêm nhiều cơ hội việc làm gián tiếp, góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống người dân.

Phát biểu tại lễ khởi công, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, việc khởi công Dự án Khu công nghiệp Trấn Yên cùng với các dự án được đồng loạt khởi công trên địa bàn tỉnh Lào Cai là bước cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược của tỉnh trong việc phát triển công nghiệp, dịch vụ logistics; khẳng định ý chí, khát vọng vươn lên của tỉnh Lào Cai với tinh thần “Đồng thuận - Hành động - Phát triển” của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, với phương châm “Doanh nghiệp phát tài, Lào Cai phát triển”.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt bậc của Nhà đầu tư - Tổng Công ty Viglacera, cùng với sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả của các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự ủng hộ, đồng thuận của người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dự án.

Để dự án thành công và sớm đi vào hoạt động hiệu quả, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, đồng thời áp dụng công nghệ tiên tiến, giải pháp xây dựng xanh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Nhà đầu tư cũng cần tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về quy hoạch, đất đai, xây dựng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phường Âu Lâu tiếp tục làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, qua đó tạo sự đồng thuận và ủng hộ cao trong quá trình thu hồi đất.

Các sở, ban, ngành và địa phương liên quan chủ động phối hợp, giải quyết nhanh gọn các thủ tục về đất đai, xây dựng, điện, nước… tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án triển khai đúng kế hoạch, góp phần xây dựng hình ảnh Lào Cai an toàn, hấp dẫn và giàu tiềm năng.

Lào Cai xác định thu hút đầu tư, đặc biệt là hoàn thiện hệ thống khu công nghiệp phía Nam và phía Bắc theo định hướng xanh, hiện đại, bền vững gắn với chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu. Tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, để mỗi nhà đầu tư khi đến Lào Cai đều “thành công - thịnh vượng - gắn bó lâu dài” trên tinh thần “thành công của doanh nghiệp là thành công của địa phương”.