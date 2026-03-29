Khởi công dự án bất động sản vốn đầu tư 1.192 tỷ đồng ở trung tâm thành phố Huế

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN Dự án được triển khai trên quỹ đất có diện tích trên 17.213 m2, tổng mức đầu tư khoảng 1.192 tỷ đồng. Dự án gồm 2 tòa tháp căn hộ và 7 dãy nhà liền kề, dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 482 căn hộ chung cư thương mại và 55 căn nhà ở liền kề sở hữu lâu dài, đáp ứng quy mô dân số khoảng 1.800 người.

Dự án có vị trí đắc địa trên trục đường Trần Cao Vân và Nguyễn Tri Phương ở trung tâm thành phố Huế. Đây là khu vực có hệ thống hạ tầng hoàn thiện, đồng bộ và là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, du lịch, thương mại và trải nghiệm về đêm sôi động.

Mục tiêu của dự án là bổ sung nguồn cung nhà ở chất lượng cho thị trường, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Dự án triển khai được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho quá trình chỉnh trang và phát triển đô thị của thành phố Huế, nâng cao chất lượng hạ tầng và thúc đẩy các hoạt động kinh tế, dịch vụ tại khu vực trung tâm. Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương phát biểu. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương nhấn mạnh, dự án sẽ tạo điểm nhấn kiến trúc, nâng cao chất lượng không gian sống và đóng góp vào phát triển kinh tế địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng cam kết tập trung nguồn lực, nhân lực hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ. Các sở, ban ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, tạo điều kiện tối đa để nhà thầu thi công hoàn thành đúng thời hạn./.