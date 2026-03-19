Khởi công, động thổ Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở tại 6 xã vùng biên Tỉnh Lai Châu





Lễ bấm nút khởi công 6 trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Dự Lễ khởi công có các đồng chí: Lê Minh Ngân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Sùng A Hồ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Ngọc Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện nhà thầu thi công Tập đoàn Amacao; đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các xã Khổng Lào, Sin Suối Hồ, Sì Lở Lầu, Thu Lũm, Pa Ủ, Mù Cả; đại diện học sinh, giáo viên và Nhân dân xã Khổng Lào; Ban Giám hiệu các trường và Bí thư, trưởng thôn/bản của địa điểm xây trường phổ thông nội trú… Đồng chí Lê Minh Ngân, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Lai Châu trao quà cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW, ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng trường học cho các xã biên giới, từ năm 2025 tỉnh Lai Châu đã tích cực rà soát, đề xuất nhu cầu. Năm 2026, toàn tỉnh dự kiến thực hiện khởi công 6 trường. Đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực phối hợp hoàn thành giải phóng mặt bằng 3/6 dự án; các dự án còn lại tiếp tục hoàn thiện thủ tục, phấn đấu bàn giao mặt bằng trong thời gian sớm nhất.

Các học sinh trong vùng xem bản thiết kế xây dựng các trường học.

Các dự án được xây dựng quy mô mỗi trường khoảng 30 lớp học, đáp ứng phục vụ khoảng 1.000 học sinh với mức đầu tư mỗi dự án là 200 tỷ đồng từ nguồn vốn của Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2026 - 2030. Thời gian thực hiện các dự án là trong năm 2026. Đây là các công trình trọng điểm, thuộc nhóm B, được thiết kế hiện đại, đồng bộ, đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2.

Tại buổi Lễ, đại diện các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Lai Châu đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho xã, Nhân dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng Công an các xã.

Các học sinh trong vùng xem bản thiết kế xây dựng các trường học.

Tỉnh Lai Châu và xã Khổng Lào cũng gửi tặng quà lưu niệm là chiếc đàn tính tẩu và khăn Piêu tới lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, thể hiện sự trân trọng và gắn kết.

Cùng với đại biểu 17 điểm cầu tại 17 tỉnh, thành phố trong cả nước, tại buổi Lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu, các đại biểu đã thực hiện nghi thức động thổ Khởi công các dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở các xã Khổng Lào, Sin Suối Hồ, Sì Lở Lầu, Thu Lũm, Pa Ủ, Mù Cả.

Nghi thức khởi công dự án giàu ý nghĩa nhân văn chính là minh chứng cho sự quan tâm đặc biệt sâu sắc của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, lực lượng Công an đối với sự phát triển bền vững nơi biên cương Tổ quốc. Khi công trình hoàn thành và đi vào sử dụng, các em học sinh nơi vùng cao biên giới sẽ có điều kiện học tập tốt hơn, thầy cô giáo yên tâm công tác, từ đó góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng quê hương Lai Châu ngày càng vững mạnh, giàu đẹp./.



