Tin tức
Khởi công các công trình, dự án giúp nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
* Lạng Sơn khởi công tổ hợp thể thao hiện đại, hơn 500 tỷ đồng
Ngày 19/8, tại thôn Khòn Pát (phường Đông Kinh), tỉnh Lạng Sơn tổ chức khởi công dự án Khu Liên hợp thể thao tỉnh (hạng mục sân vận động trung tâm và nhà thi đấu đa năng). Đây là dự án trọng điểm của tỉnh chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn Bùi Quốc Khánh (đại diện chủ đầu tư dự án) cho biết, dự án Khu Liên hợp thể thao tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt có tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương.
Dự án có quy mô 28,73 ha, gồm các hạng mục: Nhà thi đấu đa năng, nhà ở vận động viên, nhà tập luyện thể thao, sân tập luyện bóng đá, sân tập ngoài trời, sân vận động trung tâm, nhà ở chuyên gia...
Trong đó, nhà thi đấu đa năng được thiết kế 3 tầng, sức chứa 3.000 chỗ ngồi cố định, 1.000 chỗ ngồi di động, có thể phục vụ thi đấu, tập luyện các môn thể thao như: Bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, futsal, bóng bàn, các môn võ, vật... Nhà tập luyện thể thao tổng diện tích xây dựng 2.220 m2 dành cho các môn: Bóng bàn, thể dục dụng cụ, võ Wushu, Karate, Muay, Kickboxing... Khu thể thao ngoài trời với các hạng mục: Sân tập bóng đá, sân quần vợt có khán đài 1.000 chỗ ngồi, sân bóng rổ và sân bóng chuyền…
Đây là tổ hợp thể thao hiện đại, đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn để tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh, cấp vùng và giao lưu văn hóa, thể thao quốc tế... Dự kiến dự án hoàn thành vào năm 2027.
Tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu nhấn mạnh, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu Liên hợp thể thao tỉnh tại phường Đông Kinh với quy mô hiện đại, đồng bộ. Dự án thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn trong việc đầu tư phát triển thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; đồng thời khẳng định khát vọng đổi mới, hội nhập và phát triển của tỉnh.
Sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng, công trình sẽ đáp ứng tiêu chuẩn đăng cai các giải đấu cấp quốc gia, khu vực, tạo điểm nhấn kiến trúc và không gian sinh hoạt văn hóa - thể thao cho nhân dân, nâng cao hình ảnh và vị thế của tỉnh. Đây cũng là công trình tiêu biểu hướng tới xây dựng Lạng Sơn trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc...
Để dự án triển khai đúng tiến độ, chất lượng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu yêu cầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn phát huy tinh thần trách nhiệm, huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng, mỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
Các sở, ban, ngành, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, UBND phường Đông Kinh phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ kịp thời khó khăn trong quá trình thực hiện dự án. Các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công đúng kế hoạch, bảo đảm hoàn thành công trình trong năm 2027 theo kế hoạch.
Các đơn vị thi công, tư vấn giám sát tuân thủ nghiêm các quy định về kỹ thuật, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh và cảnh quan khu vực, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, phấn đấu về đích sớm hơn so với kế hoạch...
* Khởi công dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2
Tại Cảng hàng không Phù Cát, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng tham dự buổi lễ.
Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát là một trong những dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2025 - 2030; góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng cho khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên nói chung và tỉnh Gia Lai nói riêng.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng, hiện, Cảng hàng không Phù Cát đã bị quá tải, nhất là vào mùa cao điểm du lịch hè và các dịp tổ chức hội nghị, sự kiện, lễ, Tết. Hệ thống đường băng hiện tại do khai thác với thời gian quá lâu đã bắt đầu xuống cấp. Cùng với sự phát triển của tỉnh theo dự báo đến năm 2030, yêu cầu cấp bách phải đầu tư xây dựng nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
“Để phát huy hiệu quả những lợi thế về vị trí, tầm quan trọng và tiềm năng sẵn có, Cảng hàng không Phù Cát cần được ưu tiên đầu tư đồng bộ, hiện đại, bền vững, phù hợp với vai trò là Cảng hàng không quốc nội có các tuyến bay quốc tế; là một trong những sân bay chính trong hệ thống phòng thủ quốc phòng, là căn cứ quân sự quan trọng trong hệ thống phòng thủ bảo vệ Tổ quốc. Dự án tạo tiền đề, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh và vùng trọng điểm kinh tế miền Trung, phù hợp với Quy hoạch Cảng Hàng không Phù Cát thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ.
Công trình hàng không (khu bay và các công trình bảo đảm hoạt động bay) thuộc công trình cấp I, có tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 1.500 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách địa phương. Công trình sau khi hoàn thiện sẽ đảm bảo tiếp nhận các loại tàu bay Code C như: A320, A321 và tương đương (có thể tiếp nhận các loại tàu bay Code E khi có nhu cầu).
Dự kiến dự án sẽ thi công xây dựng trong thời gian 12 tháng với quy mô gồm: Xây dựng đường cất hạ cánh số 2 (33L-15R) nằm song song, cách đường cất hạ cánh hiện hữu a=215m về phía Tây với các kích thước đường cất hạ cánh (3.048 x 45)m; xây dựng 4 đường lăn nối và 2 đường lăn thoát nhanh; xây dựng hệ thống mương thoát nước dọc hai bên mép dải san gạt đường cất hạ cánh số 2, hệ thống cống ngầm, hệ thống rãnh thấm, hệ thống rãnh biên, bổ sung hệ thống hố ga đấu nối đồng bộ đảm bảo thoát nước công trình.
Bên cạnh đó, dự án sẽ xây dựng hệ thống đảm bảo hoạt động bay như: hệ thống đèn tiếp cận CAT II tại đầu 33R đường cất hạ cánh và hệ thống đèn tiếp cận CAT I đầu 15L đường cất hạ cánh số 2; hệ thống biển báo, đèn hiệu, chiếu sáng đồng bộ phục vụ khai thác; xây dựng hệ thống quan trắc khí tượng tự động, nhà trạm nguồn và thiết bị cấp điện đồng bộ khai thác.
Ngoài ra, dự án còn xây dựng hệ thống đường công vụ, hàng rào, bốt gác phục vụ an ninh đồng bộ…
Cùng thời điểm này, tỉnh Gia Lai cũng đồng loạt tổ chức khởi công các dự án quan trọng khác như: Lễ động thổ Dự án “Xây dựng và Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cát Hanh”. Dự án được thực hiện trên tổng diện tích 70ha với tổng vốn đầu tư hơn 432 tỷ đồng nhằm đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp tại xã Hòa Hội.
Lễ khánh thành dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639). Đây là dự án đi qua địa bàn các xã: Phù Mỹ, Phù Mỹ Tây, An Lương với chiều dài 19,2km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với vận tốc thiết kế 80km/h, nền đường rộng 12m, mặt đường bằng bê tông nhựa rộng 11m với 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ; tổng mức đầu tư 818,593 tỷ đồng.
Lễ khánh thành dự án Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong. Đây là tuyến đường đi qua địa bàn các xã: Tây Sơn và Bình Phú với chiều dài khoảng 17,98km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng với vận tốc thiết kế 80km/h, nền đường rộng 12m, mặt đường bằng bê tông nhựa rộng 11m với 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ; tổng mức đầu tư 791,386 tỷ đồng.
Lễ khởi công Khu Công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1. Khu công nghiệp Phù Mỹ giai đoạn 1 có tổng diện tích quy hoạch lên đến 436,87ha. Dự án được quy hoạch hiện đại, phân khu linh hoạt từ 1 - 50ha, tích hợp khu logistics, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ, khu hành chính - kỹ thuật, xử lý nước thải và không gian cây xanh đạt trên 15% diện tích, đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường và phát triển bền vững./.