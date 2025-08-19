Khởi công các công trình, dự án giúp nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

* Lạng Sơn khởi công tổ hợp thể thao hiện đại, hơn 500 tỷ đồng

Ngày 19/8, tại thôn Khòn Pát (phường Đông Kinh), tỉnh Lạng Sơn tổ chức khởi công dự án Khu Liên hợp thể thao tỉnh (hạng mục sân vận động trung tâm và nhà thi đấu đa năng). Đây là dự án trọng điểm của tỉnh chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn Bùi Quốc Khánh (đại diện chủ đầu tư dự án) cho biết, dự án Khu Liên hợp thể thao tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt có tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương.

Dự án có quy mô 28,73 ha, gồm các hạng mục: Nhà thi đấu đa năng, nhà ở vận động viên, nhà tập luyện thể thao, sân tập luyện bóng đá, sân tập ngoài trời, sân vận động trung tâm, nhà ở chuyên gia...

Trong đó, nhà thi đấu đa năng được thiết kế 3 tầng, sức chứa 3.000 chỗ ngồi cố định, 1.000 chỗ ngồi di động, có thể phục vụ thi đấu, tập luyện các môn thể thao như: Bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, futsal, bóng bàn, các môn võ, vật... Nhà tập luyện thể thao tổng diện tích xây dựng 2.220 m2 dành cho các môn: Bóng bàn, thể dục dụng cụ, võ Wushu, Karate, Muay, Kickboxing... Khu thể thao ngoài trời với các hạng mục: Sân tập bóng đá, sân quần vợt có khán đài 1.000 chỗ ngồi, sân bóng rổ và sân bóng chuyền…

Đây là tổ hợp thể thao hiện đại, đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn để tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh, cấp vùng và giao lưu văn hóa, thể thao quốc tế... Dự kiến dự án hoàn thành vào năm 2027.

Tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu nhấn mạnh, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu Liên hợp thể thao tỉnh tại phường Đông Kinh với quy mô hiện đại, đồng bộ. Dự án thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn trong việc đầu tư phát triển thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; đồng thời khẳng định khát vọng đổi mới, hội nhập và phát triển của tỉnh.

Sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng, công trình sẽ đáp ứng tiêu chuẩn đăng cai các giải đấu cấp quốc gia, khu vực, tạo điểm nhấn kiến trúc và không gian sinh hoạt văn hóa - thể thao cho nhân dân, nâng cao hình ảnh và vị thế của tỉnh. Đây cũng là công trình tiêu biểu hướng tới xây dựng Lạng Sơn trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc...

Để dự án triển khai đúng tiến độ, chất lượng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu yêu cầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn phát huy tinh thần trách nhiệm, huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ, chất lượng, mỹ thuật, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Các sở, ban, ngành, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, UBND phường Đông Kinh phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ kịp thời khó khăn trong quá trình thực hiện dự án. Các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công đúng kế hoạch, bảo đảm hoàn thành công trình trong năm 2027 theo kế hoạch.

Các đơn vị thi công, tư vấn giám sát tuân thủ nghiêm các quy định về kỹ thuật, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh và cảnh quan khu vực, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, phấn đấu về đích sớm hơn so với kế hoạch...