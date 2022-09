Khóa họp 77 ĐHĐ LHQ: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề cao tăng cường đoàn kết, hợp tác quốc tế

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và các đại biểu Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại New York, trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần có những thay đổi căn bản về tư duy, định hình lại cách tiếp cận đối với các vấn đề toàn cầu, trong đó cần đặt con người vào trung tâm của mọi nỗ lực phát triển. Những trải nghiệm của Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua cho thấy đoàn kết và hợp tác quốc tế chính là "chìa khóa" quan trọng cho quá trình này.

Phó Thủ tướng đề xuất cần loại bỏ xu hướng đối đầu, tư duy "được-mất", và thay vào đó cần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế một cách cởi mở, bao trùm, công bằng và cùng có lợi. Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần thượng tôn luật pháp quốc tế và tôn trọng Hiến chương LHQ, đặc biệt là tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình; đồng thời, cần xây dựng các thể chế đa phương vững mạnh và hiệu quả, với vai trò trung tâm của LHQ, thúc đẩy quan hệ đối tác toàn cầu, trong đó có vai trò quan trọng của các tổ chức khu vực, để ứng phó với các thách thức chung.

Về tình hình khu vực, Phó Thủ tướng nhấn mạnh các nước Đông Nam Á đang nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN vững mạnh và đoàn kết, có vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh khu vực và đẩy mạnh hợp tác với các đối tác. Phó Thủ tướng đề cao nỗ lực của ASEAN nhằm tìm giải pháp toàn diện cho các vấn đề trong khu vực, trong đó có tình hình Myanmar. Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải tại Biển Đông và kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng các tiến trình pháp lý và ngoại giao, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước Luật biển 1982.

Nhắc lại câu nói của Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 32 rằng "việc Việt Nam gia nhập LHQ là bước tiến quan trọng củng cố hòa bình và an ninh trên thế giới", Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng nhận định đó vẫn còn nguyên giá trị, thể hiện qua nỗ lực của Việt Nam trong duy trì hoà bình và an ninh quốc tế, tăng cường tham gia các hoạt động gìn giữ hoà bình LHQ, thúc đẩy cách tiếp cận cân bằng và xây dựng, cùng tìm kiếm giải pháp lâu dài cho những vấn đề quốc tế, vì lợi ích chung của tất cả các quốc gia thành viên.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh Việt Nam luôn thúc đẩy hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, hợp tác và đối thoại tại Hội đồng Nhân quyền LHQ và mong muốn nhận được sự ủng hộ của các nước đối với ứng cử của Việt Nam vào vị trí thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025./.