Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đảm bảo an ninh phi truyền thống trong kỷ nguyên số

Đại diện UBND tỉnh Hưng Yên, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Đại học Bách khoa Hà Nội và VinUniversity chủ chủ hội thảo. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN Tại hội thảo, 65 báo cáo khoa học của các tập thể, đơn vị, nhà khoa học, chuyên gia được đánh giá chuẩn bị công phu, nghiêm túc, có chất lượng cao, phản ánh đầy đủ, toàn diện về mặt lý luận, thực tiễn, cung cấp nhiều luận cứ khoa học sâu sắc về các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, các vấn đề khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; đề xuất định hướng, quan điểm, giải pháp khuyến nghị nhằm đảm bảo an ninh phi truyền thống trong kỷ nguyên số.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lê Quang Hòa cho biết, tỉnh luôn xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải gắn chặt với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Các lĩnh vực gắn với an ninh phi truyền thống như môi trường, an ninh mạng, an toàn lao động, quản lý dữ liệu và tài nguyên… trên địa bàn tỉnh được quan tâm, đầu tư, từng bước được ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số theo hướng hiện đại, thông minh và chủ động hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lê Quang Hòa phát biểu tại hội thảo.Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân đánh giá, hội thảo đã làm rõ nhiều vấn đề. Đối với mối quan hệ giữa an ninh phi truyền thống và an ninh truyền thống, trong lĩnh vực cụ thể, an ninh phi truyền thống và an ninh truyền thống có sự tác động đan xen lẫn nhau. An ninh truyền thống lấy chủ quyền quốc gia làm trung tâm nhấn mạnh đến mối đe dọa có nguồn gốc từ bên ngoài. An ninh phi truyền thống lấy con người làm trung tâm nhấn mạnh đến việc đảm bảo mỗi cá nhân trong cộng đồng được hưởng các quyền cơ bản, các điều kiện thuận lợi để phát triển năng lực của mình. An ninh phi truyền thống và an ninh truyền thống có điều kiện nhất định có thể chuyển hóa lẫn nhau như các vấn đề dân tộc thiểu số, xung đột, tôn giáo, sắc tộc, khủng hoảng kinh tế. Trong mối đe dọa an ninh phi truyền thống có sự tác động mạnh mẽ và có đặc thù riêng đối với từng địa bàn, khu vực, từng tỉnh, thành phố trong một đất nước. Như trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, các vấn đề nổi lên bao gồm vấn đề an ninh di cư, môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh mạng.

Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN

Vấn đề thách thức an ninh mới đang xuất hiện cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các lĩnh vực kinh tế xã hội. Nhiều vấn đề mới xuất hiện cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, trong đó an ninh mạng là thách thức nổi bật, cấp bách, song song với đó là biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường là mối đe dọa mang tính lâu dài nhưng cấp bách. Các mối đe dọa an ninh năng lượng, an ninh kinh tế cũng đang trở nên hiện hữu... Bên cạnh đó, trước những vấn đề an ninh phi truyền thống, các nhà khoa học, nhà quản lý luôn đặt ra các câu hỏi và tìm ra cách trả lời, đưa các vấn đề đó vào quản lý, quản trị bằng hệ thống phương tiện, thiết bị công nghệ, các phần mềm bảo đảm tính khách quan, khoa học, nhanh chóng, thuận tiện, có thể lưu trữ lâu dài trên không gian mạng. Song điều này đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác lãnh đạo, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ nhà lãnh đạo, quản lý trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Từ thực tế trên, các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách đề xuất các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với vai trò an ninh phi truyền thống trong kỷ nguyên số và yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Trước tiên, theo các đại biểu, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả nội dung, tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tinh thần Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 147 ngày 22/5/2025 của Chính phủ ban hành Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó và đe dọa thách thức an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các đại biểu cũng cho rằng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý kinh tế xã hội hài hòa, ổn định, bền vững, lấy ổn định để phát triển, bảo đảm ổn định để phát triển an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho người dân gắn với bảo đảm quyền con người, quyền công dân; tăng cường nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong quản lý, quản trị xã hội; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tính minh bạch, công khai trong quá trình tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục.../.