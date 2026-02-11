Khoa học, công nghệ tạo động lực thúc đẩy phát triển cho doanh nghiệp

Tăng cường đầu tư cho khoa học, công nghệ



Trong giai đoạn năm 2026 - 2030, tổng ước dự toán ngân sách của tỉnh Đồng Tháp bố trí cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là hơn 6.492 tỷ đồng, bao gồm chi đầu tư phát triển 2.872,6 tỷ đồng; chi thường xuyên 3.620 tỷ đồng.



Tỉnh Đồng Tháp có hơn 13.000 doanh nghiệp hoạt động, trong đó đa số là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất, giúp tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm.



Ông Nguyễn Trung Tính, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thương mại Alpha Amin (xã Bình Hàng Trung) cho biết, từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, chuyên nghiên cứu và sản xuất các giải pháp sinh học thay thế kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản, công ty nhận thấy còn một số khó khăn trong đổi mới sáng tạo. Rất mong tỉnh đẩy mạnh cơ chế "sandbox" (thí điểm chính sách) cho các mô hình doanh nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp - môi trường, cho phép doanh nghiệp thử nghiệm công nghệ mới trong phạm vi kiểm soát, đồng thời có chính sách bảo hộ rủi ro và khuyến khích đầu tư mạo hiểm.



Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn, tỉnh sẽ nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp; cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả, kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp, nhất là danh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh đầu tư cho chuyển đổi số, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, quản trị doanh nghiệp.



Tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Chương trình thu hút đầu tư các dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, chương trình tập trung thu hút các dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện môi trường, sử dụng hiệu quả đất đai, cần ít lao động, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng lớn và có khả năng lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất, cung ứng.



Trên cơ sở lợi thế của tỉnh, Đồng Tháp ưu tiên các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với công nghệ cao; nông nghiệp công nghệ cao; logistics; y tế thông minh; du lịch thông minh; năng lượng tái tạo và dịch vụ công nghệ thông tin. Qua đó, nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.



Động lực phát triển



Nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nhờ đó, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa, tăng sức cạnh tranh, tạo động lực phát triển trong sản xuất, kinh doanh.



Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất thực phẩm nông sản Ngọc Yến (xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) có hơn 20 năm sản xuất, kinh doanh muối sấy các loại. Ông Huỳnh Văn Bé, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty nhớ lại, thời điểm đầu khởi nghiệp, ông làm muối sấy hoàn toàn thủ công, mất thời gian hơn một giờ chỉ cho ra thành phẩm vài kilogam muối sấy. Sau đó, sản phẩm của ông dần được thị trường chấp nhận, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển thành Công ty như hiện nay.



Ông Huỳnh Văn Bé cho hay, để phục vụ nhu cầu sản xuất muối sản lượng lớn, ông đầu tư, mua sắm máy đóng gói, máy đóng hộp sản phẩm… Cùng với đó, ông còn tự nghiên cứu, chế tạo nhiều máy móc, phục vụ hiệu quả cho các công đoạn sản xuất như: Máy sấy muối ớt ướt (muối ớt tươi), mấy sấy muối chín, máy sàng muối, máy xay muối nhuyễn, máy rửa tỏi…, giúp giảm chi phí sản xuất hàng tỷ đồng mỗi năm.



Theo ông Huỳnh Văn Bé, khoa học, công nghệ là một trong những động lực chính giúp Công ty phát triển như hiện nay. Năm 2025, Công ty sản xuất hơn 2.000 tấn muối các loại, tiêu thụ trong nước và đã xuất khẩu sang nước ngoài. Với việc đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại hơn, sử dụng năng lượng điện thay cho chất đốt là than đá như trước đây giúp đảm bảo vệ sinh, giảm chi phí và công lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm. Đặc biệt là đáp ứng được yêu cầu của các đối tác nước ngoài "khó tính" và xuất khẩu, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.



Còn đối với Cơ sở sản xuất nem Hoàng Khánh (ở xã Lai Vung) cũng có "luồng gió mới" trong sản xuất, kinh doanh kể từ khi đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Bà Đặng Thị Ngọc Thùy, chủ Cơ sở sản xuất nem Hoàng Khánh cho biết, nghề làm nem Lai Vung là nghề truyền thống của địa phương. Gia đình chị đã theo nghề này hơn 20 năm qua. Giờ đây, những công đoạn làm nem như sơ chế nguyên liệu, phụ liệu, định lượng nem, phối trộn nem, ủ nem, gói nem… đều có máy móc hỗ trợ.



Bà Đặng Thị Ngọc Thùy cho biết thêm, với sự hỗ trợ của công nghệ tiên tiến, máy móc hiện đại, Cơ sở sản xuất nem Hoàng Khánh có 3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 4 sao, gồm: nem đòn, nem chua và nem chua quế. Cùng với cách kinh doanh truyền thống, cơ sở còn tổ chức livestream bán hàng trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội, chiếm khoảng 50% doanh số tiêu thụ. Việc bán hàng trực tuyến kết hợp với thanh toán không dùng tiền mặt như hiện nay là thuận tiện cho cả người bán và người mua.



Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, tỉnh quan tâm phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Tỉnh phấn đấu đến hết năm 2030, có từ 60% trở lên doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ số./.