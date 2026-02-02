Khoa học, công nghệ là động lực tăng trưởng mới

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu đề nghị, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của tỉnh, cùng các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong chuyển đổi số liên thông, đồng bộ của toàn hệ thống chính trị và chuyển đổi số ở các ngành, lĩnh vực trọng điểm của nền kinh tế. Đây là trong những nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW trong năm 2026. Trong quá trình thực hiện, các cấp, ngành cần quan tâm các khâu tác động trực tiếp đến năng suất, chi phí, thời gian, chất lượng dịch vụ và năng lực mở rộng thị trường.

Ban Chỉ đạo cùng các cấp ủy, chính quyền tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn chặt nghiên cứu với ứng dụng và thị trường; cần phát huy hợp tác Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển doanh nghiệp công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh và trung tâm đổi mới sáng tạo theo hướng có sản phẩm, có hiệu quả, có khả năng nhân rộng.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo cùng các cấp ủy, chính quyền cần huy động nguồn lực xã hội; trong đó Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ rào cản và dẫn dắt phát triển thị trường. Các ngành, địa phương chủ động xác định lĩnh vực ưu tiên, tập trung nâng cao trình độ công nghệ, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nhất là trong các ngành sản xuất, chế biến, chế tạo…, qua đó tạo động lực tăng trưởng mới cho tỉnh trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương thường xuyên cập nhật dữ liệu, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, đồng bộ, thống nhất trên các hệ thống dùng chung; rà soát hiện trạng hạ tầng, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số ở cấp xã - nơi trực tiếp giải quyết công việc cho người dân, làm cơ sở xây dựng lộ trình đầu tư nâng cấp, nâng chất lượng dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ. Các sở, ngành, địa phương quan tâm xây dựng “con người chuyển đổi số” gắn với tập huấn, bồi dưỡng theo vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ, phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng, thúc đẩy phong trào “Bình dân học vụ số” nhằm nâng cao kỹ năng số cho người dân, nhất là tại khu vực nông thôn trong tỉnh.

Triển khai Nghị quyết số 57, tỉnh Vĩnh Long đã chủ động quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương. Kết quả bước đầu được ghi nhận qua Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2025 đạt 38,93 điểm, xếp thứ 17/34 địa phương cả nước, đứng thứ 3/6 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Song song đó, thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg, đến ngày 17/12/2025, tỉnh được cải thiện đạt 92,16/100 điểm, xếp hạng 14/34 tỉnh, thành phố. Trong năm 2025, toàn tỉnh tiếp nhận 1.273 phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, đã xử lý, công khai 1.219 trường hợp; ứng dụng Smart Vĩnh Long ghi nhận hơn 460 phản ánh hiện trường.

Cùng đó, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các lĩnh vực, nhất là y tế, giáo dục, thương mại và nông nghiệp. Đến ngày 4/11/2025, toàn tỉnh có 1.173.463 trường hợp tích hợp sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, đạt 27,77% dân số thường trú; hơn 92.500 lượt người được tập huấn thông qua phong trào “Bình dân học vụ số”; 100% sản phẩm OCOP được đưa lên sàn thương mại điện tử… Năm 2025, tỉnh triển khai, quản lý 160 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tăng cường hợp tác trong nước, quốc tế nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương./.