Khép lại Tết Nguyên đán và mở ra nhịp sinh hoạt thường nhật ​

Sau nghi lễ Hạ Tiêu, hoạt động khai ấn tân niên được tổ chức trong không khí rộn ràng và phấn khởi. Ban tổ chức chuẩn bị sẵn giấy mực để các thư pháp gia viết những chữ như: “Phúc”, “Lộc”, “Thọ”, “Khang”, “Tâm”… Chiếc ấn với mặt khắc bốn chữ Hán thể triện “Phú, Thọ, Khang, Ninh” được hạ từ cây nêu và đóng lên từng bức thư pháp gửi tặng du khách. Bốn chữ mang ý nghĩa chúc phúc về thịnh vượng, trường thọ, sức khỏe và bình an trong những ngày đầu Xuân.

Cùng với Lễ dựng cây nêu diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp báo hiệu Tết đến, Xuân về; Lễ Hạ Tiêu được tổ chức thường niên vào mùng 7 tháng Giêng, nhằm góp phần tạo điểm nhấn sinh hoạt văn hóa đầu năm và mang đến không khí rộn ràng, tươi mới cho người dân, du khách đến với di sản Huế.

So với cùng kỳ năm ngoái, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ ngày 14 - 22/2), thành phố Huế đón hơn 523 nghìn lượt khách, tăng 245% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 249 nghìn lượt, tăng 219%; khách nội địa đạt hơn 274 nghìn lượt, tăng 273%. Trong tổng số khách đến Huế, khách lưu trú đạt trên 113.630 lượt, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2025. Công suất sử dụng phòng lưu trú đạt khoảng 78%. Doanh thu từ du lịch của thành phố Huế trong dịp Tết Bính Ngọ đạt trên 1.120 tỷ đồng, tăng 350% so với cùng kỳ năm 2025.

*Phát động toàn quốc Chiến dịch cộng đồng “Tết chuyền tay” năm 2026

Ngày 23/2, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky phối hợp Nhóm từ thiện Fly To Sky phát động Chiến dịch cộng đồng “Tết chuyền tay” năm 2026 với thông điệp góp bánh kẹo dư sau Tết tặng trẻ em khó khăn vùng biên giới. Chương trình được triển khai trên phạm vi toàn quốc, dự kiến tiếp nhận ủng hộ từ ngày 23/2 đến 16/3/2026 (mùng 7 Tết đến 28 tháng Giêng Âm lịch).



Chiến dịch tiếp tục nhận được sự bảo trợ của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia cùng sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện và cá nhân trên cả nước. Đây là năm thứ năm chương trình được tổ chức, hướng tới mục tiêu vận động tối thiểu 1.000 suất quà dành tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số tại các địa bàn giáp biên giới.



Theo Ban Tổ chức, sau mỗi dịp Tết Nguyên đán, nhiều gia đình còn dư bánh kẹo, mứt, hạt, thực phẩm đóng gói nhưng vẫn bảo đảm chất lượng. Từ thực tế đó, chiến dịch được triển khai nhằm “chuyền tay” không khí ấm áp của ngày xuân, biến những phần quà còn nguyên vẹn thành món quà ý nghĩa gửi đến trẻ em vùng cao, vùng biên giới, đồng thời góp phần hạn chế lãng phí thực phẩm.



Chiến dịch kêu gọi mọi người quyên góp bánh kẹo, mứt, hạt, thực phẩm khô, đồ hộp, sữa, nước giải khát còn nguyên chất lượng, chưa qua sử dụng và còn hạn sử dụng; không tiếp nhận thực phẩm tươi sống hoặc sản phẩm cần bảo quản lạnh. Sau khi thu gom, các sản phẩm sẽ được phân loại, kiểm tra kỹ lưỡng trước khi chia thành từng suất quà trao tặng trong khuôn khổ Chương trình “Tháng ba biên giới” năm 2026, dự kiến tổ chức vào tháng 3 tại nhiều địa bàn giáp biên giới trên toàn quốc.