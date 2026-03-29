Khép lại mùa giải Marathon quốc gia 2026 với nhiều thành tích tại Khánh Hòa

Các vận động viên xuất phát từ rạng sáng, chinh phục cung đường ven biển Nha Trang tại Giải Marathon quốc gia 2026. Ảnh: TTXVN phát

Các nội dung thi đấu chính thức diễn ra với 4 cự ly gồm 42,195 km; 21,1 km; 10 km và 5 km. Ở cự ly marathon 42,195 km hệ nâng cao, vận động viên Hoàng Nguyên Thanh giành chức vô địch nam với thành tích 2 giờ 22 phút 13 giây. Phạm Ngọc Phan xếp thứ hai, Nguyễn Văn Lai đứng thứ ba.

Ở nội dung nữ 42,195 km, vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ giành chức vô địch với thành tích 2 giờ 42 phút 01 giây. Hoàng Thị Ngọc Hoa xếp thứ hai. Phạm Huỳnh Yến Thư đứng thứ ba. Đây là những gương mặt nổi bật của điền kinh Việt Nam, thể hiện phong độ ổn định và sự bền bỉ trên đường chạy dài.

Ở cự ly 21,1 km, vận động viên Dương Minh Hùng giành vị trí nhất nội dung nam với thành tích 1 giờ 10 phút 01 giây. Nguyễn Lê Hoàng Vũ xếp thứ hai. Lương Xuân Sơn đứng thứ ba với 1 giờ 12 phút 37 giây. Nội dung nữ ghi nhận sự cạnh tranh sít sao khi Lê Thị Lam về nhất với 1 giờ 20 phút 14 giây, chỉ hơn Hoàng Thị Ngọc Anh vài giây.

Ở cự ly 10 km, vận động viên Lương Đức Phước giành chức vô địch nam. Phạm Tiến Sản xếp thứ hai, Đào Minh Chí đứng thứ ba. Ở nhóm vận động viên trẻ, Nguyễn Viết Ái đạt thành tích tốt nhất với 31 phút 41 giây.

Ở cự ly 5 km nữ tuyển, vận động viên Nguyễn Thị Oanh tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi về nhất với thành tích 16 phút 26 giây. Bùi Thị Thu Hà và Nguyễn Thu Quyên lần lượt xếp sau. Nội dung trẻ ghi nhận Lương Thị Khan giành vị trí dẫn đầu.

Bên cạnh thi đấu, hoạt động chạy hưởng ứng thu hút sự tham gia của lãnh đạo, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể dục thể thao.

Theo ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, thông qua sự kiện, địa phương kỳ vọng quảng bá hình ảnh điểm đến năng động, thân thiện, góp phần thu hút du khách trong và ngoài nước. Tỉnh dự kiến đón khoảng 15.000 vận động viên và người thân; hơn 31 cơ sở lưu trú đăng ký hỗ trợ với mức giá ưu đãi.



Công tác đảm bảo an ninh, an toàn được triển khai đồng bộ, các tuyến đường chạy được rà soát, sửa chữa, bảo đảm điều kiện thi đấu tốt nhất. Lãnh đạo các sở, ngành địa phương tham gia chạy hưởng ứng, tạo khí thế cho giải.



Lễ bế mạc và trao thưởng đã vinh danh các cá nhân, tập thể đạt thành tích cao ở từng cự ly. Sau mùa giải tại Khánh Hòa, Ban tổ chức trao cờ đăng cai Giải vô địch quốc gia Marathon - Báo Tiền Phong lần thứ 68 năm 2027 cho tỉnh Bắc Ninh.



Giải năm 2026 tiếp tục khẳng định chất lượng chuyên môn, quy mô tổ chức và sức lan tỏa, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao và quảng bá hình ảnh du lịch Khánh Hòa./.