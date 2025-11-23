Tin tức
Khép lại hành trình “Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức” đầy cảm xúc
Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, Festival Thu Hà Nội năm nay đã thực sự mang đến một không gian trọn vẹn sắc Thu với những cảm xúc đặc trưng của Thủ đô. Đất trời Hà Nội những ngày này nắng vàng nhưng se lạnh, tạo cảm xúc tuyệt vời để kết nối ký ức, hiện tại và khát vọng tương lai, tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch và hoài niệm của mùa thu Hà Nội.
Festival năm nay nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm những sự kiện lớn của đất nước và Thủ đô, chương trình càng có ý nghĩa khi góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, di sản và hình ảnh một Hà Nội thanh lịch, sáng tạo, giàu bản sắc. Trong 3 ngày, các không gian trải nghiệm như “Sắc màu mùa thu”, “Vị ký ức”, “Hà Nội – nhịp sống thanh xuân”, cùng triển lãm ảnh và các chương trình đồng diễn… đã thu hút hơn 50.000 lượt người dân và du khách, tạo nên một bức tranh sống động về du lịch mùa thu Hà Nội. Đến thời điểm này, chúng ta có thể khẳng định Festival Thu Hà Nội 2025 đã thành công tốt đẹp, để lại những ấn tượng khó phai trong lòng người dân và du khách, ông Trần Trung Hiếu thông tin.
Festival Thu Hà Nội 2025 tiếp tục là một trong những sự kiện văn hoá – du lịch thường niên nổi bật của Thủ đô, góp phần kích cầu du lịch nội địa và quảng bá hình ảnh Thủ đô như một điểm đến văn minh, thân thiện. Tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông và Công viên Thống Nhất trở thành trung tâm trải nghiệm với hàng chục gian trưng bày sản phẩm du lịch, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực truyền thống và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.
Không gian triển lãm “Hà Nội – Mùa thu nhìn từ ống kính” thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách với hàng trăm bức ảnh nghệ thuật và tư liệu quý về Hà Nội xưa và nay. Không gian ẩm thực “Vị ký ức” mang đến những món ngon gắn với mùa thu Hà Nội. Các chương trình nghệ thuật như “Sắc Thu Hà Nội”, sân chơi “Fall for Hanoi” hay hoạt động thiếu nhi “Ước mơ mùa Thu em” đã mang đến bầu không khí đa sắc màu, góp phần lan tỏa tinh thần trẻ trung, hiện đại mà vẫn đậm chất Hà Nội.
Khép lại Festival Thu Hà Nội lần thứ 3, những giá trị được lan tỏa sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân và du khách, trở thành ký ức đẹp về một Thủ đô thanh lịch, hiền hòa, nơi mùa thu luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Festival Thu Hà Nội, qua các mùa tổ chức đã khẳng định vai trò là sản phẩm du lịch đặc trưng mang dấu ấn riêng, kết nối cộng đồng và tôn vinh tinh hoa văn hóa Hà Nội trong dòng chảy hiện đại.