Khép lại hành trình “Thu Hà Nội - Mùa thu ký ức” đầy cảm xúc

Ban tổ chức trao giấy vinh danh các đơn vị tham gia Festival Thu Hà Nội lần thứ 3. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, Festival Thu Hà Nội năm nay đã thực sự mang đến một không gian trọn vẹn sắc Thu với những cảm xúc đặc trưng của Thủ đô. Đất trời Hà Nội những ngày này nắng vàng nhưng se lạnh, tạo cảm xúc tuyệt vời để kết nối ký ức, hiện tại và khát vọng tương lai, tôn vinh vẻ đẹp thanh lịch và hoài niệm của mùa thu Hà Nội.

Festival năm nay nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm những sự kiện lớn của đất nước và Thủ đô, chương trình càng có ý nghĩa khi góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, di sản và hình ảnh một Hà Nội thanh lịch, sáng tạo, giàu bản sắc. Trong 3 ngày, các không gian trải nghiệm như “Sắc màu mùa thu”, “Vị ký ức”, “Hà Nội – nhịp sống thanh xuân”, cùng triển lãm ảnh và các chương trình đồng diễn… đã thu hút hơn 50.000 lượt người dân và du khách, tạo nên một bức tranh sống động về du lịch mùa thu Hà Nội. Đến thời điểm này, chúng ta có thể khẳng định Festival Thu Hà Nội 2025 đã thành công tốt đẹp, để lại những ấn tượng khó phai trong lòng người dân và du khách, ông Trần Trung Hiếu thông tin.