Khánh thành Trung tâm Chỉ huy, điều hành, tác chiến xuất nhập cảnh

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình Trung tâm chỉ huy, điều hành, tác chiến xuất nhập cảnh. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Trong suốt hơn 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an. Đặc biệt, để xây dựng lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã giao Cục Quản lý xuất nhập cảnh làm chủ đầu tư dự án xây dựng Trung tâm chỉ huy, điều hành, tác chiến xuất nhập cảnh. Công trình tại số 69 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

Công trình được quy hoạch, thiết kế và đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn an ninh hiện đại, có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong hiện đại hóa lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, quản lý và chuyển đổi số trong tình hình mới.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang cùng lãnh đạo đơn vị đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình Trung tâm chỉ huy, điều hành, tác chiến xuất nhập cảnh.

Diễn văn tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, trong lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân, lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh có vai trò, vị trí hết sức quan trọng, tuyến đầu trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, một trong những đại diện hình ảnh của Việt Nam với bạn bè quốc tế, khâu công tác quan trọng của tiến trình mở cửa hội nhập, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Bức ảnh Bác Hồ với lực lượng An ninh nhân dân cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Từ yêu cầu thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý xuất nhập cảnh trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng. Chủ trương xây dựng Trung tâm chỉ huy, điều hành, tác chiến xuất nhập cảnh được hình thành như một bước đi cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu phát triển của lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh trong giai đoạn mới.

Thông qua hệ thống kỹ thuật, công nghệ, dữ liệu và các khu chức năng riêng biệt, Trung tâm góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận, tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin; phục vụ công tác dự báo, phát hiện, tham mưu và xử lý sớm các tình huống phức tạp liên quan đến xuất nhập cảnh, người nước ngoài, cửa khẩu, an ninh hàng không và các lĩnh vực công tác có liên quan. Trung tâm cũng là nền tảng quan trọng phục vụ quản trị dữ liệu và cải cách hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Việc kết nối, khai thác, phân tích dữ liệu hiệu quả hơn sẽ góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức, người nước ngoài.

Biểu dương những thành tích, kết quả công tác của lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh trong thời gian qua, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, trong giai đoạn mới, Cục Quản lý xuất nhập cảnh ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh. Tập trung cao độ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tổng thể, ứng dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật, sử dụng cơ sở dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các mặt công tác quản lý xuất nhập cảnh. Cục Quản lý xuất nhập cảnh chủ động đề xuất các giải pháp tối ưu hóa hoạt động của Trung tâm Chỉ huy, điều hành, tác chiến xuất nhập cảnh. Nâng tầm mọi mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự các cửa khẩu quốc tế, bảo đảm tuyệt đối an ninh hàng không, không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, phải xây dựng lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh là lực lượng chuẩn mực của Công an nhân dân về tinh thần Ba nhất “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”. Tập trung xây dựng lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, giỏi ngoại ngữ, tinh thông pháp luật, có khả năng dẫn dắt, lan tỏa tinh thần hành động thực hiện các chủ trương của Đảng. Mỗi cán bộ, chiến sỹ là những cá nhân điển hình về năng lực số, tư duy sáng tạo, khả năng học tập suốt đời, năng lực thích ứng nhanh với thay đổi, năng lực hợp tác trong môi trường toàn cầu,...

Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân anh hùng, Đảng ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cục Quản lý xuất nhập cảnh với khí thế mới, quyết tâm mới, trụ sở làm việc mới, sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và nhân dân.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền, Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Thiếu tướng Nguyễn Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Thừa ủy quyền, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc./.