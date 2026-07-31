Khánh thành Nhà máy sản xuất nhựa HDPE đạt chuẩn môi trường

Ông Nguyễn Phương Đông, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một Thành viên phát biểu tai sự kiện. Ảnh: Hương Giang - TTXVN

Nhà máy được đầu tư dây chuyền hiện đại, áp dụng quy trình quản lý chất lượng đồng bộ và đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường. Các sản phẩm ống và phụ kiện nhựa HDPE sẽ phục vụ hệ thống cấp - thoát nước, khu công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, thủy lợi, nông nghiệp công nghệ cao cũng như các công trình nuôi biển đòi hỏi vật liệu có độ bền cao, khả năng chống ăn mòn và tuổi thọ dài đến 50 năm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh cho rằng, việc đưa nhà máy vào hoạt động không chỉ có ý nghĩa đối với doanh nghiệp mà còn góp phần gia tăng năng lực sản xuất công nghiệp của thành phố, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao phục vụ phát triển hạ tầng kỹ thuật, đô thị và công nghiệp.

Theo ông Út, sự hợp tác giữa CNS và STP là mô hình liên kết doanh nghiệp phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh và bền vững; đồng thời góp phần hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. cũng như Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, thông qua đầu tư công nghệ, phát triển các ngành công nghiệp nền tảng và công nghiệp hỗ trợ.

Đại diện CNS, ông Nguyễn Phương Đông, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một Thành viên cho rằng trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhu cầu rất lớn về hạ tầng đô thị, công nghiệp và kinh tế biển, việc chủ động sản xuất các sản phẩm HDPE trong nước sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, đồng thời đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tuổi thọ và tiêu chuẩn môi trường đối với các công trình hạ tầng cũng như hệ thống nuôi trồng thủy sản trên biển.

“Ngoài các lĩnh vực hạ tầng truyền thống, sản phẩm HDPE còn được kỳ vọng trở thành vật liệu nền tảng cho quá trình chuyển đổi sang nuôi biển công nghiệp. Hiện nay, phần lớn lồng bè nuôi thủy sản còn sử dụng vật liệu thô sơ, tuổi thọ ngắn và dễ bị hư hỏng khi xảy ra mưa bão. Với việc vận hành nhà máy này, chúng tôi kỳ vọng sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu hiện đại hóa nghề nuôi biển, đưa những sản phẩm đạt tiêu chí bền vững, thân thiện môi trường vào sản xuất, phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay, nhất là với TP. Hồ Chí Minh, địa phương sở hữu không gian kinh tế biển rộng mở hiện nay”, ông Nguyễn Phương Đông cho biết.

Theo bà Nguyễn Thị Hải Bình, Tổng Giám đốc STP Group, HDPE là vật liệu đã được nhiều quốc gia sử dụng trong phát triển hạ tầng nhờ độ bền cao, tuổi thọ dài và khả năng chống ăn mòn, đặc biệt phù hợp với các công trình nuôi biển công nghiệp.

Sản phẩm nhựa HDPE thân thiện môi trường và có độ bền đến 50 năm, phù hợp sử dụng cho ngành công nghiệp, cấp thoát nước và nuôi biển. Ảnh: Hương Giang - TTXVN

Hiện đơn vị đã triển khai thành công các mô hình lồng nuôi HDPE tại Quảng Ninh và mong muốn đưa mô hình này đến TP. Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh phía Nam nhằm từng bước thay thế lồng bè truyền thống, góp phần hình thành hạ tầng nuôi biển hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế biển trong giai đoạn mới.

Không chỉ dừng ở vật liệu, STP Group đang tích hợp nhiều giải pháp công nghệ vào hệ thống lồng nuôi HDPE như quan trắc môi trường tự động, cảnh báo sớm, trí tuệ nhân tạo trong quản lý và truy xuất lồng bè, giúp người nuôi giảm rủi ro, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ông Trần Thanh Trí, Quản lý kinh doanh khu vực miền Nam của STP Group cho biết dư địa phát triển nuôi biển tại khu vực phía Nam còn rất lớn nhưng tỷ lệ ứng dụng lồng HDPE vẫn còn khiêm tốn. Việc nhà máy đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng cung ứng sản phẩm, từng bước đưa các giải pháp hạ tầng hiện đại đến với người nuôi tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh ven biển phía Nam.

Ở góc độ ngành, bà Nguyễn Hồng Nhung, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam cho rằng để phát triển nuôi biển bền vững, bên cạnh kinh nghiệm của người nuôi cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong toàn bộ quá trình sản xuất.

“Các hệ thống lồng HDPE sẽ góp phần giải quyết một trong những nút thắt lớn của ngành là hạ tầng nuôi biển, giúp người dân từng bước thay thế lồng gỗ truyền thống, nâng cao khả năng chống chịu trước tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu, đồng thời tạo điều kiện phát triển nuôi biển ở những vùng xa bờ, phát triển nghề nuôi biển bền vững”, bà Nhung chia sẻ./.