Khánh thành ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại thủ đô Nhật Bản

Lễ cắt băng khánh thành Chùa Đại Ân Tokyo. Ảnh: Nguyễn Tuyến – Pv TTXVN tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh, việc chùa Đại Ân Tokyo được hoàn thành và đưa vào hoạt động là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam tại Tokyo nói riêng và tại Nhật Bản nói chung. Theo Đại sứ, từ bao đời nay, chùa luôn giữ vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt Nam, không chỉ là nơi thờ Phật, tu tập, hướng con người đến những giá trị chân - thiện - mỹ, mà còn là nơi lưu giữ văn hóa dân tộc, gìn giữ tiếng Việt, đạo hiếu và truyền thống đoàn kết của cộng đồng.



Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu phát biểu tại Lễ cắt băng khánh thành chùa Chùa Đại Ân Tokyo. Ảnh: Nguyễn Tuyến – Pv TTXVN tại Nhật Bản

Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho rằng, giữa một đất nước Nhật Bản hiện đại và nhộn nhịp, chùa Đại Ân Tokyo hiện diện như một nhịp cầu kết nối những người con Việt Nam xa quê với cội nguồn văn hóa và các giá trị tinh thần tốt đẹp của dân tộc. Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng, trong thời gian tới, chùa Đại Ân sẽ trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho bà con người Việt tại Nhật Bản, đồng thời góp phần củng cố tình hữu nghị, giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản.



Ni sư Thích Tâm Trí, trụ trì Chùa Đại Ân Tokyo, phát biểu tại Đại lễ Phật Đản và Lễ nhập tự Chùa Đại Ân Tokyo. Ảnh: Nguyễn Tuyến – Pv TTXVN tại Nhật Bản

Trong bài phát biểu khai mạc, Ni sư Thích Tâm Trí, trụ trì chùa Đại Ân Tokyo, cho biết Đại lễ Phật Đản năm nay được tổ chức gắn liền với Lễ Nhập Tự và Lễ Thượng Bảng, đánh dấu sự ra đời và chuyển mình của chùa Đại Ân Tokyo trên đất nước Mặt trời mọc. Ni sư nhấn mạnh, chùa Đại Ân Tokyo không chỉ là nơi gửi gắm đời sống tâm linh, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của những người con Việt Nam xa xứ, mà còn là nhịp cầu kết nối, giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc Việt Nam - Nhật Bản, cùng hướng tới một xã hội đa văn hóa cộng sinh, hòa bình và phát triển.



Đại diện chính quyền quận Adachi, Tokyo, gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhân dịp chùa Đại Ân Tokyo chính thức được khánh thành tại khu vực Higashi-Ayase, thuộc quận Adachi. Đại diện quận cho biết, Ni sư Thích Tâm Trí đã ấp ủ tâm nguyện kiến tạo một ngôi chùa tại thủ đô Tokyo từ khoảng 5 năm trước, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bà con người Việt trong việc đi lại, sinh hoạt tâm linh và gắn kết cộng đồng.



Chính quyền quận Adachi kỳ vọng chùa Đại Ân Tokyo sẽ đảm nhận hai vai trò quan trọng. Trước hết, chùa sẽ là điểm tựa giao lưu đa văn hóa, nơi người dân Nhật Bản và Việt Nam có thể thắt chặt tình gắn kết thông qua các hoạt động văn hóa, tâm linh. Bên cạnh đó, chùa cũng được nhìn nhận như một mạng lưới an sinh xã hội ấm áp tình người, hỗ trợ những công dân Việt Nam gặp hoàn cảnh khó khăn, mất việc làm hoặc nơi ở. Đại diện quận Adachi cho biết khi chùa tổ chức các buổi định hướng về quy tắc sinh hoạt và văn hóa ứng xử sở tại, chính quyền địa phương và cơ quan cảnh sát sẽ phối hợp lồng ghép các bài giảng lưu động trực quan. Đại diện quận Adachi mong muốn cùng với Chùa Đại Ân Tokyo và cơ quan chức năng hướng tới mục tiêu xây dựng một “Cơ sở mở, gắn kết hữu cơ và hài hòa với cộng đồng địa phương”.



Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, Ni sư Thích Tâm Trí chia sẻ rằng chùa Đại Ân Tokyo là một trong những ngôi chùa Việt Nam đầu tiên được hình thành tại Tokyo, có ý nghĩa đặc biệt đối với người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản. Theo Ni sư, đối với người Việt xa quê, ngôi chùa là nơi nương tựa tinh thần, giúp giữ gìn truyền thống tâm linh, tín ngưỡng, bản sắc văn hóa và sự gắn kết cộng đồng.



Ni sư cho biết quá trình xây dựng chùa Đại Ân Tokyo kéo dài suốt 49 tháng, trải qua nhiều khó khăn, thử thách trong bối cảnh vật giá tại Tokyo đắt đỏ và nguồn vật liệu khan hiếm. Tuy nhiên, với tâm nguyện xây dựng một “ngôi nhà chung”, cộng đồng người Việt và những người bạn Nhật Bản đã kiên trì chung tay, để hình thành nên ngôi chùa khang trang như ngày hôm nay.



Chùa Đại Ân Tokyo là tòa nhà 3 tầng, có diện tích khoảng 440m vuông, nằm tại Ayase, quận Adachi, Tokyo. Để hoàn thiện được ngôi chùa, bên cạnh nỗ lực bền bỉ của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, nhà chùa còn nhận được sự hỗ trợ, động viên của chư tăng Nhật Bản, người dân địa phương và chính quyền quận Adachi. Trong quá trình xây dựng, chính quyền địa phương, lực lượng cảnh sát và nhà chùa đã phối hợp tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng dân cư khu vực, tạo sự hiểu biết, đồng thuận và gắn kết giữa chùa với người dân sở tại.

Sự ra đời của chùa Đại Ân Tokyo không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh của người Việt Nam tại Nhật Bản, mà còn góp phần giới thiệu văn hóa Việt Nam, tinh thần từ bi của Phật giáo và hình ảnh một cộng đồng người Việt đoàn kết, hòa nhập, trách nhiệm với xã hội sở tại. Với ý nghĩa đó, chùa Đại Ân Tokyo được kỳ vọng sẽ trở thành mái nhà tâm linh ấm áp của cộng đồng người Việt, đồng thời là cầu nối văn hóa, hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản ngay tại thủ đô Tokyo./.