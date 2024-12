Khánh thành Làng văn hóa Việt - Nhật tại Long An

Đại biểu cắt băng khánh thành Làng văn hóa Việt – Nhật. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Nghi thức đập rượu của văn hoá Nhật Bản tại lễ khánh thành Làng văn hóa Việt – Nhật. Ảnh: Đức Hạnh - TTXVN

Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được; ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các cấp, ngành tỉnh Long An; đại diện chủ đầu tư Nam Long và các đối tác Nhật Bản.

Được khởi công xây dựng vào tháng 7/2023, tổng thể Làng văn hóa Việt - Nhật có diện tích gần 7.000m2, tọa lạc bên trong phân khu Central Park - khu đô thị tích hợp Waterpoint, được thiết kế bao gồm nhiều khu vực đáp ứng đa dạng công năng: nhà văn hóa, khu triển lãm chứng tích văn hóa, lịch sử Việt Nam - Nhật Bản; nhà hàng, khuôn viên - tiểu cảnh mang đặc trưng văn hóa Việt - Nhật… Công trình mang tính biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam - Nhật Bản; cũng là một công trình mang dấu ấn trên hành trình hợp tác gần một thập kỷ của Nam Long và các đối tác Nhật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa cho biết, công trình “Làng văn hóa Việt - Nhật” được khánh thành và đưa vào hoạt động là một hạng mục của Khu đô thị Waterpoint - một trong các khu đô thị kiểu mẫu của Long An và khu vực, với những yêu cầu chất lượng cuộc sống theo tiêu chuẩn quốc tế. Đây đồng thời là một thiết chế, một không gian văn hóa có ý nghĩa thiết thực thể hiện quyết tâm của tỉnh Long An trong việc gìn giữ, vun bồi cho mối quan hệ hữu nghị của hai nước Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền đẹp; góp phần làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa trải nghiệm, nâng tầm hưởng thụ văn hóa của nhân dân tại địa phương và trong khu vực, có tính bền vững và mang giá trị hữu ích. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An hy vọng trong tương lai công trình sẽ trở thành một điểm đến văn hóa - du lịch cộng đồng nổi bật của tỉnh Long An nói riêng và khu vực các tỉnh lân cận nói chung.

Ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, Việt Nam - Nhật Bản có mối quan hệ rất tốt đẹp về chính trị, kinh tế và văn hóa. Việt Nam đang trở thành một đối tác ngày càng quan trọng và bình đẳng của Nhật Bản.

"Tôi hy vọng Làng văn hóa Việt - Nhật sẽ trở thành nơi trải nghiệm văn hóa Nhật Bản tại tỉnh Long An và trở thành trung tâm giao lưu giữa Nhật Bản và Việt Nam tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, được đông đảo người dân yêu mến”, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh nói.

Hợp tác kinh tế song phương Long An - Nhật Bản bắt đầu diễn ra mạnh mẽ kể từ sau các sự kiện Việt Nam - Nhật bản thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 4/2009 và nâng tầm lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 3/2014, khi Nhật Bản đã trở thành quốc gia đầu tiên trong nhóm G7 thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam.

Hiện Nhật Bản là quốc gia đứng thứ 4 trong khoảng 40 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào Long An với 142 dự án; tổng vốn đăng ký gần 1 tỷ USD. Các dự án này tập trung phần lớn tại các huyện: Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc và thành phố Tân An.

Các dự án của Nhật Bản đầu tư vào tỉnh Long An chủ yếu ở lĩnh vực sản xuất ván gỗ nhân tạo và các sản phẩm từ gỗ, cơ khí - chế tạo máy, sản xuất - lắp ráp linh kiện điện tử, gia công cơ khí, chế biến nông - thủy sản, gia công hàng may mặc, sản xuất thức ăn chăn nuôi, chế biến thực phẩm... Cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản là một trong những cộng đồng doanh nghiệp lớn nhất tại tỉnh Long An và có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các dự án FDI của Nhật Bản trên địa bàn tỉnh đang không ngừng mở rộng quy mô và tăng vốn đầu tư, góp phần cho thấy sự tin tưởng của các doanh nghiệp Nhật Bản đối với môi trường đầu tư của Long An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa cho biết, không chỉ hợp tác đầu tư trên lĩnh vực kinh tế, Chính phủ và các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp của Nhật Bản còn chung tay hỗ trợ địa phương về an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Phạm Tấn Hòa đánh giá cao và bày tỏ sự cảm ơn trân trọng trước những chương trình viện trợ an sinh xã hội của Chính phủ Nhật Bản, các dự án về phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn và công tác an sinh xã hội tại tỉnh. Đặc biệt là Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở (ODA cơ sở), tập trung vào lĩnh vực y tế, giáo dục, nước sạch và xây dựng cầu giao thông nông thôn; hợp tác xuất khẩu lao động sang Nhật giải quyết việc làm cho người dân./.